Un nuevo hecho de violencia se registró en la localidad de Suba, en Bogotá, donde un hombre de 35 años, identificado como Ómar, fue asesinado mientras trabajaba en su taller de reparación de motocicletas. El crimen ocurrió durante la mañana del sábado 17 de octubre de 2026, en el barrio Aures II.

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De acuerdo con información divulgada por CityNoticias, el ataque se presentó hacia las 10:00 a. m., cuando la víctima se encontraba en su establecimiento comercial y fue abordada por varios sujetos que habrían llegado en motocicleta.

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Según las primeras versiones conocidas, los atacantes desenfundaron un arma de fuego y dispararon al menos tres veces contra el trabajador. Uno de los impactos habría comprometido su cabeza, lo que le causó la muerte en el lugar.

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Después de la agresión, los responsables escaparon, mientras los habitantes del sector salieron a las calles para averiguar qué había sucedido.

La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida por varias detonaciones que, en un primer momento, generaron confusión entre los vecinos del barrio Aures II. En declaraciones recogidas por CityNoticias, uno de los testigos recordó la reacción inicial de los habitantes: “Se escucharon como dos, tres detonaciones y no sabíamos si eran tiros o era otra clase de pólvora o algo así”.

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Según el relato, minutos después varias personas salieron a la calle y se percataron de que uno de sus vecinos había sido atacado frente a su taller de motocicletas.

El establecimiento era conocido por los habitantes de la zona, quienes identificaban a la víctima por su trabajo como mecánico. Tras conocerse el homicidio, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y personal de criminalística llegaron al lugar para acordonar el área y adelantar las primeras diligencias judiciales.

En videos difundidos en redes sociales se observó la presencia de varias personas alrededor de la escena, mientras las autoridades realizaban los procedimientos correspondientes.

Según el reporte de CityNoticias, al menos dos motocicletas habrían llegado al sector poco antes del ataque y se estacionaron a pocos metros del establecimiento comercial.

La presencia habitual de motociclistas en esta zona, donde funcionan varios talleres de reparación, habría facilitado que los sospechosos pasaran inadvertidos antes de cometer el crimen. Tras disparar contra Ómar, los responsables habrían escapado en dirección a la avenida Ciudad de Cali con calle 130, de acuerdo con la información divulgada por el noticiero.

Las autoridades deberán establecer cómo se desarrolló el ataque, identificar a quienes participaron en él y determinar si hubo personas encargadas de vigilar los movimientos de la víctima o facilitar la huida.

El asesinato de Ómar continúa bajo investigación. Por ahora, no se han establecido oficialmente las circunstancias que motivaron el ataque ni se ha informado de manera confirmada sobre la captura de los responsables.

Sin embargo, versiones preliminares conocidas a través de CityNoticias apuntan a un posible ajuste de cuentas. Esta hipótesis deberá ser evaluada por los investigadores a partir de los testimonios y las pruebas recolectadas.

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Entre tanto, habitantes del sector expresaron su pesar por la muerte del mecánico, a quien reconocían por su presencia habitual en el barrio.

“Él era muy buena persona, conocido como Diego de acá del barrio, desde hace mucho tiempo”, manifestó una persona allegada al sector en declaraciones al medio de comunicación.

El testimonio también destacó que los vecinos lo identificaban por su trabajo en el establecimiento comercial.

Mientras avanzan las investigaciones, el crimen se suma a los hechos de violencia que son materia de seguimiento por parte de las autoridades en Bogotá, que deberán esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer quiénes estuvieron detrás del ataque.

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