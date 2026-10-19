Por: Caracol TV

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Fue capturado un hombre señalado de ser el responsable de un violento ataque con arma cortopunzante ocurrido en las últimas horas en el municipio de Chiquinquirá, hecho que dejó una persona fallecida y dos más heridas. La detención fue confirmada por la Policía Nacional, que destacó la rápida reacción de sus uniformados para ubicar al señalado agresor y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

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A través de un pronunciamiento oficial, la institución indicó que “gracias a la rápida y efectiva reacción de nuestras unidades policiales, se logró la captura del sujeto señalado como responsable de los hechos ocurridos en las últimas horas en el municipio de Chiquinquirá”, señaló la Policía. La entidad también manifestó sus condolencias a la familia de la persona fallecida y aseguró que continuará trabajando para esclarecer completamente lo sucedido.

Un muerto y dos heridos dejó la agresión

El caso se registró durante la madrugada de este lunes 19 de octubre. De acuerdo con un comunicado emitido por la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, hacia las 5:12 de la mañana ingresaron al servicio de urgencias tres personas con lesiones ocasionadas por arma cortopunzante. Según el reporte médico, una de las víctimas fue un paciente de 70 años que llegó en condición crítica, con heridas en la región precordial y en paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal de salud, el hombre no respondió a los procedimientos y lamentablemente falleció.

La segunda víctima corresponde a una mujer de 52 años que presentó heridas en la región torácica y compromiso pulmonar. Debido a la gravedad de las lesiones, fue sometida a una cirugía de urgencia y posteriormente trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo observación médica. Entretanto, un hombre de 27 años ingresó con heridas en las extremidades inferiores, abdomen y espalda. El hospital informó que recibió atención inmediata y sutura de las lesiones, y que su condición es estable. La gerencia del centro asistencial destacó la actuación del equipo médico y reiteró su compromiso con la atención oportuna y humanizada de los pacientes que llegan a la institución.

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Avanza la investigación para esclarecer los hechos

Mientras se conocían los primeros reportes sobre el estado de salud de los afectados, las autoridades avanzaron en las labores de búsqueda del presunto responsable del ataque. Horas después, la Policía confirmó su captura, una noticia que fue recibida con atención por la comunidad chiquinquireña debido al impacto que provocó este caso. La investigación ahora busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión, así como establecer qué motivó el ataque que terminó cobrándole la vida a una persona y dejando otras dos lesionadas.

De acuerdo con la información divulgada por medios regionales, entre ellos Caracol Radio, el hecho generó conmoción en el municipio por la gravedad de las heridas sufridas por las víctimas y por tratarse de un episodio de violencia ocurrido en plena zona urbana. Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre varios aspectos del proceso mientras continúan las diligencias judiciales y la recopilación de elementos probatorios.

Entretanto, la comunidad permanece atenta al estado de salud de las dos personas que sobrevivieron al ataque y al desarrollo del proceso judicial. La Policía Nacional reiteró que seguirá acompañando las investigaciones para garantizar que este caso sea esclarecido y que, de comprobarse responsabilidades, los hechos no queden en la impunidad.

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