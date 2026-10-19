Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un triple homicidio mantiene en alerta a las autoridades del sur del Tolima, tras el hallazgo de tres hombres sin vida en una zona rural de Chaparral. De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió en el sector de Hato Viejo, corregimiento de Amoyá, donde los cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego. El trágico descubrimiento sucedió el sábado 17 de octubre, en un tramo vial que une la mencionada región con Las Señoritas, lo que puso de inmediato en marcha una investigación para esclarecer las causas y circunstancias de este crimen.

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Las víctimas de este suceso fueron identificadas como José Javier Trujillo Bonilla, de Milán, Caquetá; Carlos Albeiro Lagos Plazas, proveniente de Gámeza, Boyacá; y José Javier Trujillo Culma, originario de Florencia, Caquetá, relacionado con la vereda Palmichal. El reconocimiento de la procedencia de cada víctima aporta elementos clave a los investigadores, aunque hasta el momento no se ha revelado información adicional que vincule a los hombres entre sí o que aclare si existía alguna relación previa entre ellos y la zona donde fueron hallados.

Según las fuentes oficiales citadas en el informe, aún no han sido establecidos los motivos detrás del ataque ni se ha hecho pública la identidad de quienes cometieron el crimen. Las autoridades mantienen abierta la investigación y concentran sus esfuerzos en determinar el contexto y la mecánica de los hechos, imprescindible para avanzar en esclarecer el caso.

El clima de incertidumbre en la zona crece, dado que este tipo de sucesos altera la tranquilidad de los habitantes de Chaparral y sus alrededores. Los equipos judiciales tienen la tarea de recolectar pruebas y testimonios en el sector de Amoyá, buscando indicios que permitan reconstruir el momento exacto y las circunstancias que rodearon la muerte de los tres hombres.

La comunidad, entre tanto, aguarda respuestas sobre lo ocurrido, mientras las autoridades insisten en el llamado a suministrar cualquier información relevante que facilite la identificación de los responsables y motive avances en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el triple homicidio en Chaparral Tolima?

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, las autoridades no han divulgado hipótesis claras sobre los posibles motivos detrás del triple homicidio registrado en el corregimiento de Amoyá, en Chaparral, Tolima. Las investigaciones se centran en establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y en identificar a los posibles responsables, pero aún no hay datos públicos que orienten sobre las causas.

¿Quiénes fueron las víctimas del triple homicidio en Chaparral y de dónde eran?

De acuerdo con los datos disponibles, las víctimas del triple homicidio en Chaparral fueron identificadas como José Javier Trujillo Bonilla, oriundo de Milán, Caquetá; Carlos Albeiro Lagos Plazas, de Gámeza, Boyacá; y José Javier Trujillo Culma, procedente de Florencia, Caquetá, quien estaba vinculado con la vereda Palmichal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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