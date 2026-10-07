Por: El Espectador

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Las tensiones políticas y administrativas en el nororiente del país se han intensificado debido a un litigio fronterizo que involucra a dos figuras resaltantes: William Villamizar Laguado, de origen conservador y actual gobernador de Norte de Santander, y Carlos Amaya, representante de la Alianza Verde y gobernador de Boyacá. Ambos mandatarios han dirigido la atención sobre una disputa vigente desde 2017 por la delimitación territorial entre sus departamentos, asunto que repercute en áreas fiscales y energéticas claves para ambas regiones.

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De acuerdo con los hechos descritos, el conflicto se centra en los límites compartidos por Cubará (Boyacá) y Toledo (Norte de Santander), un punto estratégico donde se explota un valioso recurso energético. Allí opera la planta Gibraltar, ubicada en el corregimiento del mismo nombre, desde la cual se extraen 27 millones de pies cúbicos de gas diariamente. La administración de este yacimiento quedó bajo responsabilidad de Ecopetrol, la mayor empresa petrolera del país, desde principios de este año. Esta situación convierte el área en motivo de una seria confrontación institucional, ya que los recursos extraídos y las regalías asociadas inciden directamente en las finanzas departamentales.

Sin embargo, el caso no se limita a un simple diferendo territorial. En el mismo espacio fronterizo, el resguardo Indígena Unido U'wa tiene una presencia relevante, así como un corredor que conecta con Venezuela, lo que agrega múltiples capas de complejidad al debate. Pese a que hay trece expedientes sobre temas similares esperando resolución en la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado, que es la encargada de adelantar reformas para ajustar el mapa político del país, este caso en particular ha cobrado especial visibilidad debido a las implicaciones económicas y sociales en juego.

Los episodios recientes de este prolongado litigio han resultado, según lo reportado, favorables para Boyacá. No obstante, el expediente permanece paralizado en las oficinas de la COT del Senado, sin que se registren nuevos avances. Esta situación mantiene al borde de la expectativa a los gobiernos departamentales y a las comunidades involucradas, especialmente por la importancia que representan los recursos energéticos y la pertenencia territorial para la proyección de sus planes de desarrollo y para la autonomía fiscal de sus departamentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen del conflicto territorial entre Boyacá y Norte de Santander?

El conflicto territorial entre Boyacá y Norte de Santander tiene su origen en la definición de límites entre los municipios de Cubará y Toledo. Según la información proporcionada, desde 2017 ambas regiones han iniciado una disputa por la delimitación de esta área estratégica, que alberga la planta de gas Gibraltar y tiene incidencia sobre el control fiscal y energético, así como sobre las finanzas departamentales.

¿Qué importancia tiene la planta Gibraltar en la disputa entre Boyacá y Norte de Santander?

La planta Gibraltar es crucial en la disputa porque produce diariamente 27 millones de pies cúbicos de gas y se encuentra en el centro del área en litigio. Desde principios de este año, está bajo la administración de Ecopetrol. Esto convierte la delimitación en un asunto no solo geopolítico, sino también económico y social, debido al valor de los recursos energéticos y el impacto de sus regalías para ambos departamentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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