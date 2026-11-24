La noche del lunes 23 de noviembre terminó con una emergencia de grandes proporciones en el centro de Villavicencio. La explosión de un vehículo frente a la Gobernación del Meta dejó daños en la infraestructura de la sede departamental y en varios inmuebles del sector, mientras las imágenes posteriores al estallido comenzaron a mostrar la dimensión de lo ocurrido.

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(Vea también: Dan a conocer número de heridos luego de atentado en Villavicencio; imágenes impactan)

Dicha detonación se produjo en inmediaciones de la plaza Los Libertadores, un punto en el que funcionan varias dependencias públicas. La fuerza de la explosión alcanzó construcciones ubicadas en los alrededores y causó afectaciones en establecimientos comerciales que se encontraban cerca del lugar.

Las imágenes difundidas después del atentado permiten observar las consecuencias en la zona. En algunos registros se aprecian partes de la fachada de la gGobernación deterioradas, ventanas destruidas y elementos de las edificaciones que terminaron desprendidos tras el estallido.

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#EnDesarrollo Bomberos de Villavicencio piden a los habitantes no acercarse al centro de la ciudad, donde ocurrió el atentado terrorista. Además, reportan el colapso estructural del edificio de la Gobernación del Meta. #VocesySonidos https://t.co/TfWMeXWZhq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026



El atentado terrorista también quedó reflejado en las calles del sector, donde se reportaron escombros y hasta se observa un cráter. Las imágenes ofrecen una dimensión de la onda explosiva y de las afectaciones que dejó en este lugar de la capital del Meta.

Estos videos muestran la dimensión de la explosión registrada esta noche en el centro de Villavicencio. Por ahora no se tiene información oficial sobre posibles víctimas del hecho. https://t.co/rXS5zSOINa — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 24, 2026

La onda explosiva alcanzó construcciones a varias cuadras

El impacto no se limitó al edificio de la gobernación. Según la información preliminar conocida por La FM, los daños se extendieron en un radio cercano a los 500 metros y alcanzaron dos establecimientos comerciales, que sufrieron afectaciones de consideración.

La sede departamental fue uno de los puntos con mayores destrozos. También se reportaron daños en ventanales y estructuras de edificaciones vecinas, por lo que las autoridades debían revisar el estado de los inmuebles para establecer el alcance total de la emergencia.

Urgente. Más imágenes de los terribles daños por el atentado terrorista con carro bomba esta noche en Villavicencio, contra el edificio de la Gobernación del Meta, la catedral y edificios cercanos. Aún no hay reportes de víctimas, los daños son enormes https://t.co/W7siHx8JKz — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 24, 2026



Después de la detonación, los equipos especializados extendieron las verificaciones a los alrededores de la gobernación. Entre los puntos revisados estuvo un vehículo que permanecía abandonado cerca del lugar y que debía ser inspeccionado ante la posibilidad de que representara otro riesgo.

La Policía, los organismos de socorro y los equipos antiexplosivos participaron en el operativo. Mientras avanzaban las revisiones, el sector permaneció acordonado y las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse alejados para no interferir con los procedimientos.

#ACTUALIDAD Cámaras de seguridad ubicadas en el centro de Villavicencio, registraron el momento de la detonación del carro Bomba que afecto la Gobernación del Meta y varias edificaciones aledañas. https://t.co/qVSnCpbdgu https://t.co/lQe33hjXpX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

¿Cuántos heridos dejó atentado en Villavicencio?

La cifra de personas lesionadas por el atentado aumentó durante las horas posteriores a la detonación. El balance más reciente de la Secretaría de Salud del Meta, citado por medios nacionales, reportó 23 heridos, frente a los 12 que se habían contabilizado inicialmente.

El aumento del número de afectados dio cuenta de la magnitud de la emergencia que se presentó frente a la sede departamental. Las autoridades avanzaron en la consolidación del reporte de víctimas mientras continuaban las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

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