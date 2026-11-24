Por: Portal Bogotá

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Bogotá está escribiendo una nueva historia de segundas oportunidades a través de procesos de justicia restaurativa. El pódcast ‘Voces de la Ciudad’, producido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, relata un caso emblemático: el de un adolescente responsable del homicidio de un joven de su mismo barrio. Este doloroso incidente cambió para siempre la vida de ambas familias y dejó huellas profundas en la comunidad.

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Según el relato documentado en el pódcast, todo comenzó cuando la víctima salió de su casa para comprar una cartulina destinada a una actividad escolar. De regreso, fue interceptado por un grupo de jóvenes y atacado con armas cortopunzantes, en un hecho presenciado por su madre desde la puerta de la vivienda. Después de identificar a los responsables, las autoridades realizaron las capturas y el joven agresor, con solo 16 años, fue juzgado bajo el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El adolescente fue remitido al Centro de Atención Especializada Bosconia, donde inició un proceso de justicia juvenil restaurativa como parte de su sanción, según directriz del juez. El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa —como lo señala la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia— brindó a este joven acompañamiento semanal durante más de dos años. Un equipo interdisciplinario conformado por una psicóloga y una trabajadora social trabajó tanto con él como con las familias involucradas. Al inicio, el joven enfrentaba grandes dificultades, entre ellas problemas de agresividad y consumo de sustancias psicoactivas, además de una historia de deserción escolar y permanencia en la calle.

El acompañamiento permitió que progresivamente narrara su propia historia, asumiera la responsabilidad de sus actos y afianzara su motivación para cambiar. Un momento trascendental ocurrió cuando, tras intensa preparación emocional para ambos, el joven se reunió con la madre de la víctima para contarle la verdad y pedirle perdón. Según el testimonio recogido en ‘Voces de la Ciudad’, la mujer eligió acogerlo como a un hijo, ofreciendo así una poderosa muestra de reconciliación.

Después de culminar la sanción privativa de la libertad y con el apoyo de su ‘nueva mamá’, el joven superó el consumo de drogas, finalizó el bachillerato, trabajó en la cocina del centro y reunió recursos para reparar simbólicamente el daño. Hoy, trabaja en un almacén de ropa y planea ingresar a la universidad, demostrando que la justicia juvenil restaurativa puede abrir caminos hacia una convivencia más segura y humana, como afirma Iván Torres, director de Responsabilidad Penal Adolescente: “ganarle las personas al delito, esa es la mejor forma de construir seguridad en una ciudad como Bogotá”.

¿Cómo funciona el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá?

El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, citado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se centra en acompañar adolescentes que han cometido delitos para que comprendan el daño causado, asuman su responsabilidad y desarrollen herramientas para reparar a las víctimas y reconstruir sus proyectos de vida. Incluye sesiones periódicas con profesionales especializados en psicología y trabajo social, y en casos como el relatado, puede propiciar encuentros restaurativos entre jóvenes y familiares de las víctimas.

¿Qué significa exactamente "justicia restaurativa" en el contexto juvenil?

De acuerdo con la información compartida en el pódcast ‘Voces de la Ciudad’ y la Secretaría Distrital de Seguridad, la justicia restaurativa en menores implica procesos terapéuticos, educativos y de diálogo que buscan reparar el daño causado, tener en cuenta el sufrimiento de las víctimas y ofrecer oportunidades reales de cambio para los responsables. Parte de la base de que es posible la trasformación personal y la reconstrucción de la convivencia, más allá del castigo tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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