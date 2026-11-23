Por: Portal Bogotá

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Cinco empresas han sido distinguidas recientemente por sus esfuerzos en transformar el transporte urbano a través de propuestas tecnológicas enfocadas en la sostenibilidad. Esta distinción se dio en los Reconocimientos de las Redes Empresariales de Movilidad 2026, un evento significativo que exalta iniciativas empresariales que contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes y promueven una movilidad más limpia en Bogotá y Cundinamarca. Las categorías premiadas abarcan diferentes aspectos clave para el avance hacia flotas vehiculares más sostenibles, desde el crecimiento de vehículos de cero y bajas emisiones hasta soluciones financieras que facilitan esta transición.

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De acuerdo con la información detallada por la Secretaría Distrital de Movilidad, Blue Mobility S.A.S. – Auteco Blue sobresalió en dos categorías: “expansión de oferta vehicular cero y bajas emisiones” y “desarrollo de capacidades e innovación”. Esto resalta su liderazgo tanto en el aumento de vehículos sostenibles como en el impulso de procesos innovadores para el sector. Por su parte, Transmilenio S.A., la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, fue reconocida en la transición tecnológica de flotas, mientras Dielco S.A.S. resultó destacada en el desarrollo de infraestructura y servicios vinculados a la movilidad sostenible. En la categoría de soluciones financieras habilitantes se premió a Vanti S.A. E.S.P., en alianza con Gastrack, por facilitar la financiación que permite a más actores del sector sumarse a la tendencia de emisiones bajas.

En total, la Red de Cero y Bajas Emisiones –creada en 2023– recibió 21 postulaciones que contribuyeron a visibilizar el compromiso de las empresas con la innovación y la responsabilidad ambiental. Actualmente, esta Red reúne a 110 empresas y organizaciones, que colaboran para intercambiar conocimientos y experiencias, al tiempo que promueven la transición energética del transporte en la región. La labor de la Secretaría Distrital de Movilidad sigue siendo fundamental para fortalecer los enlaces entre empresas e instituciones, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y avanzar en el camino hacia una movilidad sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las empresas reconocidas por la Red de Cero y Bajas Emisiones en Bogotá?

Las empresas reconocidas por la Red de Cero y Bajas Emisiones en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, fueron Blue Mobility S.A.S. – Auteco Blue, Transmilenio S.A., Dielco S.A.S. y Vanti S.A. E.S.P. en alianza con Gastrack. Estas compañías se destacaron en categorías como expansión de vehículos de bajas emisiones, transición de flotas, infraestructura habilitante e innovación, además de soluciones financieras para movilidad sostenible.

¿Qué es la Red de Cero y Bajas Emisiones y cómo funciona en Bogotá?

La Red de Cero y Bajas Emisiones es una iniciativa creada en 2023 que agrupa 110 empresas y organizaciones de Bogotá y Cundinamarca para promover la movilidad sostenible. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, su objetivo es facilitar el intercambio de buenas prácticas, conocimientos y experiencias para impulsar la transición energética y ambiental en el sector transporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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