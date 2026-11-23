Por: El Espectador

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Durante esta semana, las personas en Bogotá que buscan nuevas oportunidades laborales cuentan con una amplia oferta de empleos, impulsada por la estrategia Talento Capital. De acuerdo con información difundida por el Distrito, hasta el sábado 28 de noviembre, hay disponibles 2.934 vacantes; 1.234 de ellas pueden ser solicitadas de forma virtual y 1.700 se ofrecen a través de ferias presenciales en cuatro sectores de la ciudad: Chapinero, el centro, Suramérica y Kennedy.

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Esta convocatoria incluye cargos para diferentes niveles educativos y experiencia, desde bachilleres y técnicos hasta profesionales y especialistas. Los campos laborales abarcan salud, tecnología, seguridad, logística, comercio, transporte, producción, construcción y atención al cliente. Según la fuente oficial, Talento Capital permite que personas que no cuentan con experiencia, o que son mayores de 50 años, jóvenes entre 18 y 28 años, personas en condición de discapacidad y mujeres, encuentren oportunidades ajustadas a su perfil. Por ejemplo, dentro de la oferta virtual, existen 181 vacantes para quienes no tienen experiencia, 365 para mayores de 50 años y 273 para personas con discapacidad, así como 531 para jóvenes y 560 que priorizan la vinculación de mujeres.

Para postularse a las vacantes virtuales, es necesario inscribirse en el portal del Servicio Público de Empleo, completar o actualizar la hoja de vida y elegir el cargo de interés. Entre los perfiles más solicitados figuran ingeniero biomédico, médico especialista en salud ocupacional, profesional DevOps, asesor comercial bilingüe, montacarguista y operario de producción farmacéutica, entre otros.

Por otro lado, las ferias presenciales suman 1.700 empleos y se distribuyen en lugares y fechas específicas: el martes 24 de noviembre en Chapinero para cargos en cocina y producción; ese mismo día en el centro con vacantes en seguridad y control aeroportuario; el miércoles 25 en Suramérica enfocado en construcción y electricidad; y la última, el jueves 26 de noviembre en Kennedy, dedicada especialmente a la vinculación de mujeres, con la participación de 25 empresas.

Se recomienda llevar varias copias de la hoja de vida y documento de identidad a las ferias presenciales, además de informarse previamente sobre los requisitos de cada puesto. Para quienes requieran orientación en la preparación del perfil profesional, la Agencia Distrital de Empleo presta asesoría gratuita en la carrera 13 #27-00, local 12, y cuenta con quioscos de atención en varias localidades.

El proceso de convocatoria es gratuito y la Secretaría de Desarrollo Económico advierte que jamás se debe pagar por una vacante, entrevista o envío de hoja de vida. Los canales oficiales, entre ellos el Portal Bogotá y el Servicio Público de Empleo, son los únicos recomendados para mantenerse informado sobre las verdaderas oportunidades laborales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a las vacantes de empleo en Bogotá?

Para postularse, las personas deben revisar cuidadosamente los requisitos de cada vacante, pues cada empresa establece su propio perfil y condiciones. Además de registrar o actualizar la hoja de vida en el Servicio Público de Empleo para ofertas virtuales, es fundamental llevar el documento de identidad y copias de la hoja de vida a las ferias presenciales. No registrar experiencia, contar con licencias específicas, o ser parte de grupos priorizados como mujeres, jóvenes o personas con discapacidad puede influir en las oportunidades disponibles.

¿Qué es Talento Capital y cómo funciona para buscar empleo en Bogotá?

Talento Capital es una estrategia impulsada por el Distrito de Bogotá para facilitar el acceso a oportunidades laborales. Reúne convocatorias de empleo orientadas a diferentes perfiles y sectores, y se ejecuta tanto de manera virtual como presencial a través de jornadas en distintos puntos de la ciudad. Su objetivo es facilitar la conexión entre empresas y buscadores de empleo, priorizando a poblaciones como jóvenes, personas con discapacidad, mayores de 50 años y mujeres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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