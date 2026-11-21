Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad del Tolima realizó la jornada institucional del Día del Graduado(a) "Voces que Inspiran", que tuvo lugar en noviembre y se caracterizó por la activa participación de la comunidad universitaria. Esta celebración fue diseñada como un espacio para resaltar experiencias exitosas, promover la empleabilidad y dar visibilidad a las iniciativas productivas de los egresados de dicha alma máter, de acuerdo con la información proporcionada.

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El desarrollo de la agenda inició en el Auditorio de la Academia, donde se organizó un ciclo de conferencias lideradas por profesionales graduados de la universidad. Los temas abordados incluyeron la superación personal, el acceso a la educación superior, y aspectos de actualidad como la aplicación de inteligencia artificial al marketing. Además, se presentó un recorrido por la historia de la música, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el impacto de los egresados y la diversidad de sus aportes.

En cuanto a la empleabilidad, la Oficina Central de Graduados coordinó, junto con agencias aliadas como Comfenalco Tolima y Comfatolima, la Feria de Empleo en el Bloque 3 del IDEAD (nombre citado en el texto), donde se prestó atención personalizada y se presentaron vacantes para sectores administrativos y operativos. Según Felipe Rojas, Gestor Empresarial de Comfenalco, el evento permitió postular a los graduados en las distintas vacantes disponibles, fomentando la inserción laboral en diferentes campos.

La jornada también incluyó la Feria de Emprendimiento de Graduados, que aportó una atmósfera creativa al campus con la presencia de estands de gastronomía, artesanías, vestuario y otros artículos especializados. Jean Bryan, estudiante y fundador de la marca Sukee, expresó su agradecimiento por el respaldo recibido por parte de la universidad, permitiendo a los emprendedores exponer sus productos y fortalecer sus proyectos.

Asimismo, la Universidad del Tolima ofreció beneficios institucionales en salud y bienestar, destacando el convenio con Colmédica Medicina Prepagada. De acuerdo con Carlos Galindo, Ejecutivo Comercial de Colmédica, el objetivo fue divulgar los servicios de planes de salud disponibles para la comunidad universitaria. La institución acompañó de forma integral todas las actividades, promoviendo redes de contacto (networking), formación continua y más opciones de empleo, consolidando el vínculo entre la universidad y sus profesionales en el país y fuera de él.

¿Qué actividades destacaron en el Día del Graduado de la Universidad del Tolima?

Las actividades principales incluyeron un ciclo de conferencias sobre temas como superación personal e inteligencia artificial aplicada al marketing, una feria de empleo para vacantes en distintos sectores y una feria de emprendimiento donde egresados presentaron proyectos en gastronomía, artesanías y tecnología. Además, hubo promoción de beneficios en salud y bienestar, de acuerdo con la información institucional.

¿Cómo apoyó la Universidad del Tolima a sus egresados en empleabilidad y emprendimiento?

La universidad facilitó la articulación con agencias como Comfenalco Tolima y Comfatolima para la feria de empleo, y dio espacios para la feria de emprendimiento, resaltando la atención personalizada y el acompañamiento para impulsar tanto la inserción laboral como el desarrollo de nuevos negocios de sus egresados, según se describe en el informe del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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