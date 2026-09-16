Por: Noticiero 90 minutos

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La Escuela Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo ha logrado reiniciar sus clases después del fuerte sismo que afectó a varios departamentos en el Valle del Cauca, alterando gravemente la infraestructura de la institución. Con un total de 971 estudiantes, la escuela pudo regresar a las aulas gracias al trabajo mancomunado de directivas, docentes, egresados y personal administrativo, todos comprometidos con la recuperación educativa tras la emergencia, según informó la rectora María Agustina Gaviria. Ella señaló que este avance significativo ha sido posible por el esfuerzo coordinado de los miembros de la comunidad educativa y el apoyo recibido a través de recursos propios, aportes de la comunidad y donaciones externas.

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El proceso de recuperación ha involucrado la construcción de una nueva batería sanitaria, la adecuación en la sede Libardo Madriz Valderrama, el cambio de la cubierta en tres aulas y la construcción de dos salones adicionales, lo cual ha permitido que la escuela vuelva a ser apta para la presencialidad. A pesar del progreso, uno de los bloques deberá ser demolido en su totalidad debido a los graves daños sufridos, acción que representa un desafío para la institución en el mediano plazo.

En este escenario, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo presencia en Roldanillo resaltando la importancia de la estrategia ‘El Valle lo reconstruimos juntos’ y la articulación con la Alcaldía para que los cerca de mil jóvenes pudieran regresar seguro a sus actividades académicas. “Aquí estamos conociendo la experiencia de los albergues escolares que innovamos y que pensamos: ‘teníamos que estudiar, ¿cómo teníamos que estudiar?’”. Además, explicó que la utilización de carpas permitió restablecer la presencialidad en un primer momento.

Entre tanto, ante la necesidad de espacios, una de las alternativas implementadas fue dividir el coliseo con lonas, abriendo entre seis y ocho espacios transitorios. Al mismo tiempo, continúa la recuperación de zonas como los quioscos, la batería sanitaria y la adecuación de seis aulas adicionales mediante donaciones de egresados y aliados. Para Óscar Pulgarín, representante de egresados, “la institución no solamente está viviendo esta tragedia hoy, que la está viviendo a largo plazo, y estos muchachos que ahora son los estudiantes necesitan de un espacio y un buen sitio y unos buenos profesores y un área especial para poderse educar como nos educamos nosotros en ese momento”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la recuperación de la Escuela Normal Superior Jorge Isaacs en Roldanillo tras el sismo?

La recuperación de la Escuela Normal Superior Jorge Isaacs progresa principalmente gracias al trabajo conjunto de profesores, personal administrativo, egresados y el respaldo de recursos propios, donaciones y aportes comunitarios. La institución ha construido y adecuado nuevos espacios, aunque enfrenta el reto de demoler completamente uno de sus bloques, lo que ha obligado a buscar soluciones temporales como el uso de carpas y la división del coliseo para continuar con las clases presenciales.

¿Qué rol han tenido los egresados y las autoridades en el proceso de reapertura escolar?

Los egresados han contribuido activamente mediante donaciones y participación en la recuperación de las instalaciones, como los quioscos y nuevas aulas. Por su parte, las autoridades, lideradas por la gobernadora Dilian Francisca Toro y la Alcaldía, han articulado esfuerzos e implementado estrategias como ‘El Valle lo reconstruimos juntos’ para asegurar el regreso seguro de los estudiantes a la escuela y explorar alternativas temporales de presencialidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.