Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, avanza en la elaboración de un proyecto de ley de sometimiento o de acogimiento que espera presentar ante el Congreso en un plazo de dos semanas. Este documento ha sido preparado principalmente por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino. Durante una sesión reciente en el Legislativo, ambos funcionarios expusieron los lineamientos principales de la iniciativa, enfatizando que el objetivo central es el sometimiento voluntario al Estado de derecho por parte de organizaciones ilegales, bajo condiciones establecidas en la Constitución y la ley. Según declaraciones del ministro Cancino recogidas por El Espectador, no se busca crear una negociación "abierta, demorada, intrascendente" con los actores fuera de la ley, sino ofrecer una alternativa concreta y con parámetros precisos.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las aclaraciones más relevantes que introdujo Cancino fue que el acogimiento no aplicará, en principio, a quienes ya están privados de la libertad. Así, quienes se encuentren detenidos deberán responder ante la justicia según determinen los procesos vigentes, y no podrán beneficiarse de excarcelaciones a través de esta vía. Además, el ministro de Justicia descartó cualquier reconocimiento de carácter político a los grupos que decidan acogerse al proyecto.

En cuanto a la política de aspersión de cultivos ilícitos, una medida suspendida anteriormente por orden judicial, Cancino subrayó la determinación del Ejecutivo de intentar reanudarla por medios aéreos, terrestres y mediante drones. Esto se hará respetando los criterios de la Corte Constitucional, protegiendo el medio ambiente y a la población civil, pero reiterando que los cultivos ilegales atentan contra derechos fundamentales.

El Ministerio del Interior también anunció que, junto al proyecto de sometimiento, se presentará un estatuto antiterrorista ante el Congreso. Esta legislación buscará combatir las rentas criminales y establecer regímenes penitenciarios especiales para cabecillas de organizaciones delincuenciales.

Respecto a la situación de las personas vinculadas a procesos de desmovilización en la administración anterior, como los 99 integrantes de Comuneros del Sur ubicados en una zona temporal, Cancino indicó que el Estado retomó el proceso y que ya colaboran con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, esperando que en breve se obtenga una primera muestra de los cambios propuestos. Finalmente, enfatizó que quienes se sometan deberán aceptar las consecuencias de sus actos, y que en ningún caso habrá impunidad ni caminos abiertos para la negociación.

¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento o acogimiento que el Gobierno presentará ante el Congreso?

El proyecto establece condiciones para que organizaciones ilegales puedan someterse voluntariamente al Estado de derecho, aceptar las reglas constitucionales y entregar las armas, sin que exista una negociación política ni excarcelaciones para quienes ya están privados de la libertad. Es presentado como una propuesta concreta, no negociable, bajo control legal y constitucional.

¿Quiénes podrán acceder al proceso de acogimiento propuesto por el Gobierno?

Según lo declarado por el ministro de Justicia, la medida no beneficiará a quienes ya estén detenidos. Solo podrán acogerse aquellos que aún no han sido privados de la libertad, siempre aceptando las condiciones establecidas por la ley, y sin posibilidad de reconocimiento político ni impunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.