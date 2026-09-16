Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Onofre Vanegas, cuyos apellidos han sido confirmados, es la víctima fatal de un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la noche del martes 15 de septiembre. El siniestro se presentó alrededor de las 7:00 p.m., según los reportes entregados por medios locales, en la variante de Ibagué a la altura del barrio La Cartagena, lugar por donde pasa la vía que conecta la capital tolimense con Boquerón.

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La persona fallecida es un hombre de 85 años, de acuerdo con la información divulgada en la prensa. El adulto mayor fue atropellado por una motocicleta marca Yamaha FZ y, producto del impacto, sufrió graves lesiones que le ocasionaron la muerte en el mismo sitio del accidente, sin que los organismos de socorro pudieran hacer algo para salvarle la vida. Por varios momentos, no se conoció públicamente la identidad de la víctima, pero ahora se señala que se trataría de Onofre Vanegas, como lo explica la información publicada por El Nuevo Día.

El conductor de la motocicleta también resultó afectado por el choque. El implicado es Arturo Otálora, un hombre de cerca de 65 años, quién fue quien arrolló accidentalmente al adulto mayor. Otálora, se indica, sufrió también heridas de consideración y actualmente permanece bajo observación y atención médica, según las fuentes consultadas.

El siniestro vial se produjo ya entrada la noche, en un tramo señalado por sus complicadas condiciones de visibilidad. El lugar del accidente presentaba iluminación reducida, situación que pudo dificultar la visión tanto del peatón como del conductor de la moto. Sin embargo, hasta el momento este hecho solo se menciona como un contexto adicional; las autoridades aún no han establecido si este factor fue determinante en la causa del accidente.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones y diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, la muerte de Onofre Vanegas vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la seguridad en las vías de entrada y salida de Ibagué, recordando los riesgos presentes para peatones y conductores en este tipo de corredores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Onofre Vanegas, la víctima del accidente en la variante de Ibagué?

De acuerdo con la información suministrada por El Nuevo Día, Onofre Vanegas era un hombre de 85 años cuyos apellidos se conocen hasta el momento. Perdió la vida tras ser arrollado por una motocicleta en la vía Ibagué-Boquerón en inmediaciones del barrio La Cartagena.

¿Cuáles fueron las circunstancias del accidente en el que murió Onofre Vanegas en Ibagué?

El accidente tuvo lugar sobre las 7:00 de la noche en una zona con condiciones de visibilidad reducida. Onofre Vanegas fue impactado por una motocicleta Yamaha FZ, cuyo conductor, Arturo Otálora, también resultó herido y sigue bajo atención médica. Las causas exactas del siniestro aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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