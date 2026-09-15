Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito sacudió la variante de Ibagué en la noche del martes 15 de septiembre. El siniestro tuvo lugar hacia las 7:00 p. m., a la altura del barrio La Cartagena, sobre la vía nacional en sentido hacia Boquerón y a escasos metros del ingreso sur a esa zona de la ciudad. En el hecho, un adulto mayor perdió la vida luego de ser arrollado por una motocicleta, según el reporte preliminar difundido sobre lo ocurrido en ese sector.

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De acuerdo con la información publicada, el accidente se presentó cuando una motocicleta de referencia FZ impactó a un peatón, el adulto mayor, que se encontraba en ese punto de la vía. El choque fue de tal magnitud, que la víctima sufrió graves lesiones y falleció en el mismo lugar de los hechos. Hasta ahora, la identidad de la persona que murió no ha sido revelada de manera pública, y tampoco se conocen más detalles sobre su situación personal o qué hacía en el sitio exacto del accidente.

Por otro lado, el conductor de la motocicleta, un hombre de aproximadamente 65 años, también resultó lesionado debido al fuerte impacto. Ante la gravedad de sus heridas, fue trasladado de emergencia a la Clínica Azotrauma de Ibagué, donde recibió atención médica, según se informó en la cobertura del accidente. La condición actual del motociclista luego de lo sucedido no ha sido detallada oficialmente.

Entre las circunstancias observadas durante la atención al siniestro, se resaltó la limitada visibilidad que existía en el sector a esa hora de la noche. Este detalle se suma a los aspectos que deberán ser evaluados por las autoridades, en el marco de las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades de este lamentable hecho de tránsito en la variante de Ibagué.

Las autoridades correspondientes continúan con las tareas necesarias para esclarecer cómo ocurrió el accidente, identificando los factores involucrados y buscando evitar que hechos similares se repitan en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó el accidente de tránsito en la variante de Ibagué?

El accidente tuvo como circunstancias principales el impacto de una motocicleta FZ contra un adulto mayor que se encontraba en la vía nacional, con una visibilidad limitada en el sector a la hora en que ocurrió el siniestro, de acuerdo con los reportes preliminares.

¿Cuál fue la condición de las personas involucradas tras el accidente en Ibagué?

El adulto mayor perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que el motociclista, un hombre de aproximadamente 65 años, resultó herido y fue trasladado de urgencia a la Clínica Azotrauma de Ibagué para recibir atención médica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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