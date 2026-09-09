Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una familia oriunda de El Espinal manifestó su molestia debido a la experiencia vivida en la Clínica Avidanti de Ibagué, tras lo que consideraron una falta de comunicación y atención adecuada hacia un adulto mayor. Según expusieron sus allegados, el hombre había recibido la asignación de una consulta de primera vez en cirugía vascular con el médico Iván Enrique Silva Restrepo, con lugar y fecha previamente definidos por el centro de salud. Todo parecía estar dispuesto para la valoración, según lo indicaba el comprobante de cita emitido por la clínica.

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La situación se complicó cuando, después de un viaje desde tempranas horas de El Espinal hasta Ibagué —trayecto que implicó costos en transporte público, taxi y un esfuerzo físico considerable por la movilidad limitada del paciente—, la familia fue notificada en el lugar de que la cita había sido cancelada. De acuerdo con los testimonios, nadie les había advertido antes de la cancelación, pese a que al adulto mayor se le había solicitado, en instancias previas, sus datos de contacto, incluyendo número telefónico y correo electrónico.

Uno de los familiares enfatizó el malestar por la ausencia de una notificación previa: "Al llegar le salen con que la cita la cancelaron sin dar ninguna justificación ni avisar previamente". Este hecho, relataron, no solo significó pérdidas económicas asociadas al viaje, sino también un desgaste innecesario para el adulto mayor, cuyo desplazamiento desde otro municipio a la capital del Tolima fue motivado por la necesidad de ser valorado por el especialista.

La familia insistió en la importancia de tener en cuenta las dificultades de movilización y los gastos que acarreó el viaje, y recalcó que la cancelación no fue informada anticipadamente. Ante esto, expresaron su deseo de recibir una explicación sobre los motivos que llevaron a la cancelación de la consulta, en qué momento se tomó esa decisión y, principalmente, por qué no fueron avisados con anticipación. Además, pidieron que se reprograme la atención médica, considerando las necesidades y esfuerzos invertidos por el paciente de El Espinal.

¿Por qué es importante que las clínicas informen con anticipación la cancelación de citas médicas?

Informar de manera anticipada la cancelación de citas permite a los pacientes reorganizar su tiempo y recursos, especialmente cuando deben desplazarse desde otros municipios, como en el caso del adulto mayor de El Espinal. El aviso oportuno reduce desgaste físico, gastos y frustraciones evitables para los usuarios.

¿Qué debe hacer un paciente si le cancelan una cita médica sin previo aviso?

Cuando un paciente enfrenta la cancelación sorpresiva de una cita, lo recomendable es solicitar una explicación por escrito, exigir la reprogramación prioritaria de su atención y dejar constancia del hecho mediante los canales oficiales de la institución de salud, para evitar contratiempos posteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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