Por: CENET

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La Empresa Metro de Bogotá recibió el 7 de septiembre las solicitudes de precalificación de tres grupos internacionales, interesados en participar en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá. Este ambicioso proyecto contempla un trayecto de 15,5 kilómetros, con un total de 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas y una se ubicará en un tramo elevado.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio la noticia y destacó la relevancia particular para las localidades de Engativá y Suba, donde tendrá impacto la nueva línea. Galán precisó que en la licitación se registraron tres grupos internacionales, lo que representa un avance importante para la ciudad y las zonas beneficiadas.

Ahora, el equipo especializado de la Empresa Metro de Bogotá será el encargado de analizar las solicitudes y verificar que los participantes cumplan con los requisitos establecidos en los ámbitos jurídico, financiero y de experiencia técnica, según lo estipulado por la entidad. Los tres grupos interesados traen consigo un respaldo internacional diverso. El primero, denominado APCA ML2 BOGOTÁ, está conformado por Mota-Engil Colombia S.A.S., Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A., Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V. y Spie Batignolles Génie Civil. El segundo grupo, identificado como APCA METRO CAPITAL L2, está integrado por Xi'an Metro Colombia S.A.S. y Xi'an Rail Transportation Group Company, Ltd. Por último, la APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL presentó una solicitud respaldada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S.A.S. y CAF Investment Projects.

Este proceso de precalificación estuvo respaldado por una campaña internacional de divulgación, organizada por la Empresa Metro de Bogotá junto a la banca multilateral. Como parte de este esfuerzo participaron instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y CAF. En el marco de este acompañamiento se llevaron a cabo 44 diálogos competitivos con empresas de distintos países, lo que fortaleció la convocatoria y garantizó transparencia.

El cierre de la recepción de solicitudes marca una nueva fase en el cronograma. Tras la verificación de los requisitos, los grupos que sean precalificados estarán habilitados para presentar sus propuestas técnicas y económicas en una segunda etapa prevista para finales de 2026. La firma del contrato y el inicio del proyecto se esperan para el segundo semestre de 2026, durante la gestión del alcalde Galán. Con la Línea 2 se plantea conectar sectores del noroccidente de Bogotá, reforzando la red de transporte público de la capital y avanzando en su modernización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los tres consorcios interesados en construir la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Los tres consorcios que manifestaron su interés en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá son: APCA ML2 BOGOTÁ, conformado por empresas como Mota-Engil y Spie Batignolles Génie Civil; APCA METRO CAPITAL L2, integrado por compañías como Xi'an Metro Colombia y Xi'an Rail Transportation Group; y APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL, apoyado por Sacyr Concesiones y CAF Investment Projects, según información de la Empresa Metro de Bogotá.

¿Cuál es el cronograma del proceso de selección para la Línea 2 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, tras evaluar la documentación recibida, los consorcios que sean precalificados avanzarán a la etapa de presentación de propuestas técnicas y económicas, prevista para finales de 2026. Posteriormente, la firma del contrato y el inicio formal del proyecto se anticipan para el segundo semestre de ese mismo año, durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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