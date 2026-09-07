La Empresa Metro de Bogotá recibió tres solicitudes de precalificación de grupos internacionales interesados en construir la segunda línea del sistema, un proyecto clave para mejorar la movilidad de las localidades de Suba y Engativá.

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Los consorcios serán evaluados para verificar que cumplan con los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia exigidos.

El primer grupo, Apca ML2 Bogotá, está conformado por Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia e Construção África, Mota-Engil México y Spie Batignolles Génie Civil.

El segundo, Apca Metro Capital L2, reúne a Xi’an Metro Colombia y Xi’an Rail Transportation Group Company.

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El tercero, Apca Bogotá Metro Capital, está integrado por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II y CAF Investment Projects.

La Alcaldía señaló que, antes de recibir estas propuestas, se realizaron 44 diálogos competitivos con empresas de diferentes países, en una estrategia de promoción internacional apoyada por la banca multilateral.

Los grupos que sean precalificados pasarán a una segunda etapa, en la que deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas finales antes de terminar 2026. La adjudicación avanzará posteriormente y la firma del contrato y el acta de inicio están previstas para el segundo semestre de 2027.

La Línea 2 tendrá 15,5 kilómetros, 11 estaciones, diez subterráneas y una elevada.

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