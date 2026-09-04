Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá continúa avanzando en su transformación gracias al proyecto de la Línea 1 del Metro, una de las obras de infraestructura más emblemáticas que se ejecutan actualmente en la capital. Según información compartida en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el desarrollo de este sistema de transporte ha llegado a una nueva etapa, centrada en la construcción del viaducto. En particular, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), autoridad encargada de regular el tránsito en la ciudad, autorizó el cierre total de la diagonal 40A en su intersección con la avenida Caracas. Este cierre se estableció con el objetivo de facilitar el izaje de vigas tipo U, necesarias para la construcción del viaducto, en el marco del contrato EMB-163-2019.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial, las actividades relacionadas con la izada de vigas están programadas para desarrollarse desde el 4 de septiembre de 2026, con una duración estimada de un mes. Los trabajos se ejecutarán en horario nocturno, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, procurando minimizar el impacto sobre la movilidad habitual de los ciudadanos. Además, la SDM diseñó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) específico para mantener el orden y la seguridad durante las intervenciones.

Según las rutas alternas definidas en el Plan de Manejo de Tránsito, quienes transiten en vehículo particular en sentido occidente-oriente por la diagonal 40A podrán utilizar la avenida carrera 19 hacia el sur antes de conectar con la calle 34 al oriente, o tomar la carrera 18A al sur, seguir por la calle 39A al oriente y luego la carrera 16 al norte. Para quienes viajan de oriente a occidente, la sugerencia es desplazarse por la carrera 13 al sur y la avenida calle 32 al occidente. Los mapas divulgados por las autoridades ayudan a orientar a los conductores para evitar contratiempos.

En lo referente a peatones y ciclistas, la SDM dispuso cruces específicos y recomendó que los ciclistas desciendan y utilicen el paso peatonal semaforizado en el costado sur de la intersección. Todo esto responde a la necesidad de proteger la seguridad de quienes se movilizan a pie o en bicicleta en la zona de obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el cierre total de la diagonal 40A con avenida Caracas por las obras del Metro de Bogotá?

El cierre total de la diagonal 40A en la intersección con la avenida Caracas, autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, está previsto para iniciar el 4 de septiembre de 2026. Este cierre tendrá una duración aproximada de un mes y las obras se realizarán en horario nocturno, de 10:00 p. m. a 5:00 a. m.

¿Qué es un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y cómo afecta las rutas de la zona?

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es una estrategia definida por la Secretaría Distrital de Movilidad para reordenar el flujo vehicular y peatonal durante obras que afectan la vía pública. En este caso, el PMT establece rutas alternas y cruces seguros para vehículos, peatones y ciclistas mientras duren las labores relacionadas con el Metro de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z