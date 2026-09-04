Por: El Espectador

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Bogotá se prepara para acoger una semana particularmente rica en propuestas artísticas y culturales, donde la música, el arte contemporáneo y la danza serán protagonistas en varios escenarios destacados de la ciudad. De acuerdo con la información recopilada de fuentes verificadas y reconocidas, el XV Festival Internacional de Música Sacra iniciará el 4 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes, con un concierto a cargo del Coro Nacional de Colombia. El programa incluye piezas emblemáticas como el Kol Nidrei, inspirado en la plegaria del Yom Kippur, y el Concierto para Violín en sol menor de Max Bruch, resaltando la profundidad espiritual y la maestría del romanticismo concertante.

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El 5 de septiembre tendrá lugar un homenaje significativo en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes: la memoria de Ruben Rada, músico uruguayo fallecido recientemente, será celebrada con un espectáculo centrado en la música afrouruguaya. El grupo colombiano Candombe La Bogotana y el artista uruguayo BALTA, quien compartió escenario con Rada, le rendirán tributo con una presentación que exalta este universo sonoro.

El 6 de septiembre, la Fundación Nacional Batuta celebrará 35 años de historia musical en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con la participación del violinista y director Rubén Darío Reina, la Orquesta Batuta Bogotá, el Coro Batuta Bogotá y destacados músicos nacionales e internacionales, incluyendo miembros de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE (Radio Televisión Española). Según El Espectador, el legado de Batuta trasciende generaciones y su aporte a la formación musical en Colombia es innegable.

Otras experiencias culturales incluyen ‘Don Quijote. Historias andantes’ el 6 de septiembre, un montaje donde objetos cotidianos representan personajes icónicos de la novela de Miguel de Cervantes, en el Teatro Libre Centro. En paralelo, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo recibirá el 4 y 5 de septiembre a Tanzmainz, la compañía de danza contemporánea del Staatstheater de Mainz, con ‘Soul Chain’, espectáculo que mezcla ballet y música electrónica, explorando el amor desde una perspectiva intensa y visceral.

La agenda también integra visitas a exposiciones como 'Es fulgor, es rastro, es latencia', una muestra que invita a recorrer espacios cargados de nostalgia y extrañeza en el Odeón hasta el 12 de septiembre; y 'Pervivencias: Arte, conflicto y resistencia', exposición vigente hasta el 27 de septiembre en la sala Colpatria del Centro Cívico Uniandes, que reúne 62 obras contemporáneas sobre la memoria del conflicto armado. Otra cita imperdible es el Tortazo Jazz el 5 de septiembre en La Media Torta, una jornada dedicada al jazz colombiano. Además, el 5 de septiembre se realizará el taller 'Cuerpo Presente' en la casona de la danza, que propone vivencias psicocorporales orientadas a integrar movimiento consciente y goce colectivo.

Las actividades y encuentros detallados ofrecen a los ciudadanos y visitantes la posibilidad de sumergirse en la riqueza artística que ahora mismo define la vida cultural bogotana.

¿Qué actividades destacan en la agenda cultural de Bogotá esta semana?

Entre los eventos principales se encuentran conciertos del XV Festival Internacional de Música Sacra, homenajes musicales, obras de teatro inspiradas en clásicos literarios, espectáculos de danza contemporánea, talleres psicocorporales y exposiciones que abordan temas como la memoria y el conflicto. Cada programación, según la información de El Espectador y organizadores de los eventos, se ubica en escenarios emblemáticos y convoca a públicos diversos a explorar nuevas formas de expresión artística.

¿Qué significa la expresión “concierto para violín en sol menor” utilizada en el evento inaugural?

La expresión “concierto para violín en sol menor” se refiere a una obra musical compuesta específicamente para destacar el papel del violín como instrumento solista, acompañado por una orquesta, en la tonalidad de sol menor. Este tipo de conciertos suelen ser exigentes y valorados por su riqueza interpretativa y emocional, como lo demuestra la obra de Max Bruch, incluida en el concierto inaugural del Festival Internacional de Música Sacra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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