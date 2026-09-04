Por: El Espectador

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Carolina Martínez, mediante su columna ‘Nueve horas de soledad adolescente’, publicada el 17 de agosto en El Espectador, lanza una reflexión profunda acerca del uso de teléfonos móviles entre jóvenes de 14 a 17 años, una problemática que, más allá de los fríos datos, tiene manifestaciones tangibles en el aula. Basándose en estudios recientes sobre el tema, Martínez llevó el debate directamente a sus estudiantes y corroboró la magnitud del fenómeno: utilizando la aplicación Bienestar Digital, pudo comprobar que la mayoría de sus alumnos pasaba entre seis y 14 horas diarias frente a la pantalla. Para ella, este resultado es revelador, pues permite replantear el problema desde otra perspectiva. Según señala en su análisis, los jóvenes no solo viven en permanente conexión, sino que su interacción con los dispositivos digitales muchas veces se convierte en refugio ante la ausencia de compañía real. El celular, afirma, “no crea la soledad, pero sí la mantiene ocupada”.

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El testimonio de Martínez pone sobre la mesa el reto que tienen las instituciones educativas para cuidar la salud mental de niños, niñas y adolescentes en una realidad marcada por la hiperconectividad. En respuesta, desde el Distrito de Bogotá se propuso prohibir el uso de celulares durante la jornada escolar, a menos que haya un fin formativo. Esta iniciativa sigue la tendencia de otros países y busca limitar el acceso a pantallas en el espacio educativo. Sin embargo, según los expertos citados en El Espectador, tal medida por sí sola no será suficiente para modificar la compleja relación de los jóvenes con la tecnología. Esta postura indica que la problemática requiere algo más que una simple restricción normativa: se necesita acompañamiento, contexto y alternativas de interacción.

De acuerdo con la información de El Espectador, Bogotá sería la segunda ciudad de Colombia, después de Ibagué, en avanzar hacia la limitación del uso de dispositivos móviles en los colegios. El 28 de agosto se dio a conocer el proyecto de resolución titulado “(Re)conectarnos para aprender”, documento que sigue la línea de lo implementado en 2024 por la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá (UNCOLI). Esta asociación, integrada por 27 instituciones, ya había adoptado la restricción de uso de celulares durante las ocho horas de la jornada escolar. La iniciativa se plantea como un esfuerzo por devolver la atención y la interacción al entorno físico, más allá de la pantalla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la resolución “(Re)conectarnos para aprender” sobre el uso de celulares en colegios de Bogotá?

La resolución “(Re)conectarnos para aprender” es un borrador de norma distrital difundido el 28 de agosto, que plantea restringir el uso de dispositivos móviles en los colegios de Bogotá, excepto cuando sean necesarios para actividades formativas. De acuerdo con El Espectador, esta propuesta sigue el ejemplo de la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá, donde la medida ya aplica durante toda la jornada escolar en 27 instituciones.

¿Qué problemas identifica Carolina Martínez en el uso excesivo de celulares por adolescentes?

Carolina Martínez identifica que el uso excesivo de celulares por adolescentes es una manifestación de soledad, donde los jóvenes permanecen conectados porque encuentran cada vez menos compañía fuera de la pantalla. Según relata en su columna para El Espectador, aunque la tecnología no crea esta sensación de soledad, contribuye a mantenerla ocupada, transformándose en un componente complejo en la salud mental juvenil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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