Por: Portal Bogotá

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En el marco de una importante conmemoración, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) celebra sus 25 años promoviendo la cultura y el arte en la ciudad. Como parte de este aniversario, BibloRed fortalece su presencia con una serie de exposiciones gratuitas abiertas para toda la ciudadanía durante los meses de septiembre a noviembre de 2026. Esta iniciativa busca no solo acercar el arte y la memoria a los bogotanos, sino también abrir los espacios de la red a turistas, usuarios y público en general, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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Estas exposiciones son posibles gracias a la colaboración de entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Cada entidad aporta piezas y relatos que enriquecen los espacios de lectura y reflexión de las bibliotecas de BibloRed, construyendo un mosaico de memoria, resistencia y esperanza a través del arte.

Entre las muestras más destacadas para septiembre se encuentran “El camino de la búsqueda” y “Donde estén, les seguiremos buscando”. Estas son dos exposiciones de la UBPD que, mediante obras fotográficas y artísticas, invitan a la reflexión sobre la desaparición, la memoria colectiva y la persistencia en la búsqueda de personas desaparecidas. Ambas estarán disponibles hasta el 13 de septiembre en la biblioteca pública Carlos E. Restrepo.

Por su parte, “Mujeres Imparables” es un proyecto artístico de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que, a través de obras impresas en lienzo, recoge testimonios sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia. Esta exposición estará en el vestíbulo del primer piso de la biblioteca pública Virgilio Barco hasta el 20 de septiembre de 2026.

Otra propuesta, “Relatos visuales”, reúne 44 obras colectivas creadas en el taller de Collage en Lana. Esta muestra, que estará en la biblioteca pública Julio Mario Santo Domingo hasta el 27 de septiembre, explora la relación entre individuo y memoria colectiva usando la lana como medio expresivo.

El Centro Nacional de Memoria Histórica también presenta una exposición itinerante sobre el Pueblo Barí, que reflexiona sobre su resistencia territorial en el Catatumbo y las afectaciones por la guerra. Ubicada en el segundo piso de la biblioteca Virgilio Barco hasta el 4 de octubre, esta muestra abre un espacio de reconocimiento a la identidad y cosmovisión de este pueblo indígena.

Finalmente, la exposición “Bogotá Revelada”, con las obras ganadoras del certamen de fotografía impulsado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed en 2025, estará disponible en la sala general de la biblioteca Gabriel García Márquez – El Tunal hasta el 1 de noviembre de 2026.

Estas muestras fortalecen la misión de BibloRed, ofreciendo espacios para el diálogo, la memoria y la diversidad cultural en Bogotá.

¿Cuáles son las exposiciones principales de BibloRed en septiembre de 2026?

Durante septiembre de 2026, BibloRed presenta exposiciones como “El camino de la búsqueda” y “Donde estén, les seguiremos buscando” en la biblioteca Carlos E. Restrepo, “Mujeres Imparables” en la biblioteca Virgilio Barco, “Relatos visuales” en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, y la muestra sobre el pueblo Barí en el segundo piso de la biblioteca Virgilio Barco. Además, “Bogotá Revelada” está disponible en la biblioteca Gabriel García Márquez – El Tunal, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué significa la sigla IVE en el contexto de las exposiciones de BibloRed?

IVE se refiere a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el contexto de las exposiciones, la muestra “Mujeres Imparables” recoge y visibiliza relatos en torno a experiencias de acceso a la IVE en Colombia, incluidos testimonios de mujeres, hombres trans y personas no binarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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