Por: Portal Bogotá

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Entre el 4 y el 10 de septiembre de 2026, Bogotá se convierte en epicentro de la vida cultural con una agenda promovida por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). De acuerdo con información oficial difundida en el portal de la Alcaldía, la ciudad ofrece durante estos días actividades diversas y para públicos de todas las edades, con propuestas que incluyen exposiciones, conciertos, festivales de cine, talleres, teatro y mucho más.

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Uno de los eventos destacados es la exposición ‘Tránsitos fragmentados’ en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE Chapinero), de Isabella Vargas y Mary Barrios, que invita a reflexionar sobre cómo los cuerpos se mueven y experimentan el espacio urbano de Bogotá. La muestra, abierta hasta el 12 de septiembre, propone un recorrido por diferentes áreas del edificio y se acompaña de un taller gratuito sobre fotografía en espacio público, permitiendo una experiencia inmersiva y formativa.

La música clásica también tiene un lugar especial con dos conciertos de la Filarmónica de Bogotá, los días 4 y 5 de septiembre. Bajo la batuta y el piano del maestro David Greilsammer, la orquesta interpretará obras de figuras icónicas como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Piotr Ilich Chaikovski, en escenarios emblemáticos como el Auditorio Fabio Lozano y el Auditorio León de Greiff, con entrada libre hasta agotar aforo.

El cine ocupa la agenda mediante el Festival de Cine Punto de FUGA, que proyecta el documental argentino ‘La Parte por el Todo’ sobre la apropiación de bebés durante la última dictadura militar en Argentina, abriendo espacio a reflexiones sobre memoria e identidad colectiva.

El jazz colombiano se reúne en el tradicional Tortazo Jazz en el Teatro al Aire Libre La Media Torta el 5 de septiembre, evento gratuito para mayores de 14 años y antesala del festival Jazz al Parque. Allí convergen artistas como Bituin y Nowhere Jazz Quartet, mostrando la diversidad y vitalidad de la escena local.

Las artes teatrales brillan con espectáculos de títeres como ‘Josefina y Napoleón’ y ‘Narda la Niña Guardiana’, este último especialmente diseñado para los más jóvenes, quienes participan activamente en la trama y descubren aspectos de las culturas Inga y Kamëntsá. Además, el taller ‘Lúdica y lenguajes creativos para la infancia’ en Maloka ofrece juegos y música en un formato didáctico para la construcción colectiva de historias.

Otro punto de interés es la charla sobre los cambios atmosféricos durante un eclipse de Sol en la Sala Digital de Maloka, un espacio de divulgación científica con inscripción previa y sin costo. Finalmente, la danza contemporánea llega al Teatro La Factoría L’Explose con ‘La miel es más dulce que la sangre’, inspirada en la vida y obra de Federico García Lorca y dirigida al público adulto.

Estos eventos, tanto gratuitos como pagos, convierten a Bogotá en un escenario cultural abierto, inclusivo y plural, donde cada actividad contribuye a fortalecer el sentido de comunidad y la riqueza artística de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales gratuitas se pueden disfrutar en Bogotá durante septiembre de 2026?

Durante la semana del 4 al 10 de septiembre de 2026, Bogotá ofrece múltiples actividades culturales gratuitas, como la exposición ‘Tránsitos fragmentados’ en CEFE Chapinero, los conciertos de la Filarmónica de Bogotá en el Auditorio León de Greiff y el Auditorio Fabio Lozano, el Festival de Cine Punto de FUGA, el Tortazo Jazz en La Media Torta y la charla sobre el eclipse solar en Maloka, entre otras opciones.

¿Cómo pueden participar niños y jóvenes en los eventos culturales de Bogotá organizados por la SDCRD?

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte organiza espectáculos interactivos como ‘Narda la Niña Guardiana’ en el Teatro El Parque y talleres creativos en Maloka, donde los menores pueden ser parte activa de las historias o construir sus propias obras. Estas actividades fomentan la creatividad y el aprendizaje a través del arte y el juego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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