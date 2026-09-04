Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá viene apostando por una mayor accesibilidad en sus infraestructuras, destacando ahora la intervención en la terminal de transporte sede sur. Este proyecto, enmarcado dentro de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, apunta a modernizar espacios públicos para beneficio de la ciudadanía. Según información oficial de la Terminal de Transporte de Bogotá, desde el 2 de septiembre de 2026 avanza la adecuación y modernización de la rampa y los ascensores de la sede sur, una obra pensada para facilitar la movilidad de viajeros, transportadores, visitantes, comerciantes y personal administrativo dentro de la terminal.

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Esta terminal juega un papel estratégico, pues es el punto de salida y llegada para pasajeros que viajan hacia municipios y departamentos del sur y suroccidente de Colombia. Así, permite que los usuarios accedan a los servicios de transporte terrestre sin tener que desplazarse hasta la sede El Salitre, haciendo el tránsito más eficiente para quienes se encuentran en la autopista Sur con avenida Bosa, en la frontera entre las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

Con el inicio de las obras, una de las medidas temporales más relevantes es el cierre de la rampa del primer piso, que quedará fuera de servicio durante aproximadamente dos meses. De acuerdo con los anuncios hechos por la terminal, para 2027 se proyecta la entrega de mejoras adicionales, particularmente en el ascensor prioritario situado en la sala de espera.

Durante el periodo de adecuaciones, el acceso se reorganiza para garantizar la movilidad de todos los usuarios. Según información publicada por la Terminal de Transporte en su cuenta oficial en la red social X, el ascensor principal permanece habilitado, priorizando a personas con discapacidad, movilidad reducida, mujeres embarazadas, adultos mayores y quienes se movilicen con bebés o niños pequeños. Para los comerciantes, estarán disponibles los ascensores de carga para el traslado de productos e insumos. Técnicos de Operación acompañan y orientan a los usuarios para el uso de las rutas alternativas establecidas, de acuerdo con protocolos definidos previamente. Importante resaltar que, pese a las obras, la operación de transporte continúa funcionando normalmente gracias a la organización temporal de los accesos y la colaboración de todos los actores involucrados.

Finalmente, la terminal ha agradecido públicamente a colaboradores, usuarios, comerciantes y empresas transportadoras por acatar las indicaciones y contribuir al desarrollo seguro y ordenado de este proceso, mostrando así el compromiso colectivo con la mejora de los espacios públicos.

¿Cuánto tiempo durará el cierre de la rampa en la terminal de transporte sur de Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada por la Terminal de Transporte de Bogotá, el cierre temporal de la rampa del primer piso tendrá una duración aproximada de dos meses mientras se realizan las obras de modernización y adecuación. Durante este periodo, se implementan rutas alternativas y medidas para asegurar la accesibilidad de los usuarios.

¿Qué medidas se han tomado en la terminal de transporte sur para personas con movilidad reducida?

Durante el proceso de adecuación, la Terminal de Transporte de Bogotá ha mantenido habilitado el ascensor principal para dar prioridad a usuarios con discapacidad, movilidad reducida, mujeres embarazadas, adultos mayores y quienes viajen con bebés o niños pequeños. Además, el personal técnico orienta a los usuarios en las rutas alternativas para garantizar la movilidad segura por las instalaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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