Por: Portal Bogotá

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En agosto de 2026, Bogotá alcanzó una cifra récord en el manejo de residuos voluminosos. De acuerdo con la información dada a conocer por la Administración distrital, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la entidad Aguas de Bogotá, durante ese mes fueron retiradas más de 32.700 toneladas de escombros y elementos voluminosos en diferentes puntos de la ciudad. Este volumen representa el mayor registrado en un solo mes y pone en evidencia la infraestructura operativa con la que cuenta la capital colombiana para enfrentar los desafíos del manejo de residuos en el espacio público.

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Según el reporte oficial divulgado por Aguas de Bogotá en la red social X el 3 de septiembre de 2026, esta labor destaca la capacidad del Distrito para atender el abandono de residuos en la calle, un problema recurrente que afecta la imagen urbana, la movilidad y la salud pública. La Alcadía de Bogotá, a través de sus diversas campañas como ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, hace énfasis en la responsabilidad ciudadana para disponer correctamente de los residuos. El proceso se fortalece cuando los habitantes de la ciudad cumplen con la separación de los desechos, respetan los horarios de recolección y utilizan los canales formales habilitados, como las líneas telefónicas 195 y 110.

La Administración dispone también de herramientas digitales, entre ellas la página web de Aseo Bogotá, en donde los ciudadanos pueden acceder a información útil y práctica sobre la prestación del servicio, la programación de rutas y consejos para la correcta disposición de muebles, colchones y escombros. De igual manera, existen alternativas como los ‘Ecopuntos’: cajas estacionarias que circulan cada semana por distintas localidades y permiten la entrega gratuita de residuos voluminosos.

Esta estrategia integral pretende no solo mantener limpia la ciudad, sino mejorar las condiciones de vida en todos sus barrios. Reportar puntos críticos, seguir los canales oficiales y separar adecuadamente los desechos forman parte de las acciones cotidianas que refuerzan el compromiso ciudadano. Finalmente, tirar o abandonar basura en la calle es considerado uno de los “10 No Negociables” en Bogotá, enfatizando la importancia de la corresponsabilidad de todos sus habitantes.

¿Cuántas toneladas de residuos voluminosos recolectó Bogotá en agosto de 2026?

Según datos compartidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá, durante agosto de 2026 se retiraron más de 32.700 toneladas de residuos voluminosos y escombros en la ciudad. Esta cifra es la más alta registrada en un solo mes y pone en evidencia los esfuerzos de la administración distrital para mantener limpia la capital.

¿Cómo se puede disponer correctamente de muebles, escombros y otros residuos voluminosos en Bogotá?

Para una disposición adecuada de residuos voluminosos como muebles, colchones y escombros, la ciudadanía puede programar la recolección mediante la línea 110, utilizar los Ecopuntos que funcionan como cajas estacionarias en distintas localidades y consultar la información práctica en la página web de Aseo Bogotá. Además, es posible reportar puntos críticos de basura y respetar los horarios de recolección a través de la línea 195.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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