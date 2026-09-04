Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de sus programas sociales, particularmente en la atención a personas mayores habitantes de calle o en riesgo de estarlo. Con la inauguración del Centro de Cuidado Transitorio Día-Noche Nuevo Renacer, ubicado en la localidad de Fontibón al occidente de la ciudad, se incrementa en un 16 % la capacidad de este tipo de servicios, alcanzando un total de 415 cupos disponibles en 2026, comparado con los 357 que se tenían proyectados para 2025, según la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

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El Nuevo Renacer tiene la capacidad de atender de manera continua, tanto de día como de noche, a 75 personas mayores. Esta nueva infraestructura se integra a la Red de Cuidado Transitorio Día-Noche, que ahora suma cinco centros distribuidos en las localidades de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Fontibón y Los Mártires. De acuerdo con declaraciones del secretario de Integración Social, Roberto Angulo, recogidas durante el recorrido de inauguración, “este servicio es muy importante porque le compite a la calle y a los pagadiarios. Esta red de contención responde con alojamiento, alimentación y rutas de inclusión social y productiva para las personas mayores”.

La apertura del Nuevo Renacer responde a la necesidad identificada por la Secretaría Distrital de Integración Social a partir del Censo de Habitabilidad en Calle 2024 y recientes análisis poblacionales, los cuales evidenciaron la importancia de aumentar la cobertura y la presencia institucional en zonas de mayor concentración de personas mayores en situación de vulnerabilidad extrema. Entre enero y mayo de 2026, la Red de Cuidado Transitorio Día-Noche ha acompañado a más de 816 personas, enfocándose en la recuperación de su autonomía y el restablecimiento de sus derechos.

Detrás de cada cupo, hay historias como la de Octavio Córdoba, de 74 años. Originario de La Guajira y criado en Cali, Octavio fue víctima del desplazamiento forzado en Caquetá, donde permaneció 18 años retenido por un grupo armado ilegal, experiencia que derivó en graves afectaciones de salud y ruptura de redes sociales. Hoy, acompañado por la Secretaría de Integración Social y beneficiario del programa Ingreso Mínimo Garantizado —que asegura un subsidio económico mensual—, Octavio encuentra en Nuevo Renacer un espacio para reconstruir su vida y proyectar su futuro, con el sueño de reencontrarse con parte de su familia en Italia. Así, Bogotá refuerza su compromiso con las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad, promoviendo su bienestar y autonomía.

¿Qué servicios ofrece el Centro de Cuidado Transitorio Día-Noche Nuevo Renacer en Bogotá?

El Centro de Cuidado Transitorio Día-Noche Nuevo Renacer brinda alojamiento seguro, alimentación y rutas de inclusión social y productiva a personas mayores habitantes de calle o en riesgo de estarlo. Este espacio forma parte de una red distrital de apoyo que busca restablecer los derechos, la autonomía y el bienestar integral de sus beneficiarios, según la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Cuánto ha aumentado la capacidad de atención para personas mayores habitantes de calle en Bogotá?

Con la puesta en funcionamiento del Nuevo Renacer en Fontibón, la capacidad de atención para personas mayores habitantes de calle o en riesgo de estarlo se incrementó en un 16 %, pasando de 357 a 415 cupos disponibles. Esta ampliación permite fortalecer la respuesta institucional y alcanzar a quienes más lo necesitan, según los datos proporcionados por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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