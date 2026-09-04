La Policía conoció el caso durante la madrugada de este viernes, luego de recibir un reporte relacionado con un apartamento de la unidad residencial Casablanca Sector 4, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

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Uniformados llegaron al inmueble y encontraron a tres integrantes de una familia sin vida. El procedimiento quedó en manos de las unidades encargadas de la inspección técnica, que ingresaron a la vivienda para establecer qué había ocurrido.

La revisión inicial permitió encontrar diferentes elementos dentro del apartamento que ahora hacen parte de la investigación. Entre ellos había medicamentos y documentos, cuyo contenido es analizado por las autoridades.

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Uno de esos documentos corresponde a una presunta carta de despedida, hallazgo que abrió una hipótesis sobre las circunstancias del caso. Sin embargo, la Policía todavía no establece de manera definitiva qué ocurrió y espera los resultados de los procedimientos correspondientes.

El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, de la Policía Nacional, explicó que los tres cuerpos fueron encontrados dentro de la vivienda y confirmó que las víctimas pertenecían a un mismo núcleo familiar.

El oficial señaló que el caso fue asumido por personal especializado, encargado de adelantar la inspección del apartamento y recopilar los elementos que puedan servir para esclarecer las circunstancias de las muertes.

#BOGOTÁ | En la madrugada de este viernes, la Policía reportó el hallazgo de tres personas sin vida, integrantes de una misma familia, en la localidad de Kennedy. Se trata de dos mujeres y un hombre. En el lugar fueron encontrados medicamentos y una presunta carta de despedida.… pic.twitter.com/vjtAZJLe8m — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2026

Estas son las identidades de personas halladas sin vida en apartamento de Bogotá

La Policía confirmó que entre las víctimas estaba María Cristina, de 67 años, una de las integrantes de la familia que permanecía en el apartamento. Su identidad fue establecida durante las diligencias adelantadas por las autoridades.

También fue identificada Joana, de 32 años, quien hacía parte del mismo núcleo familiar. La mujer es una de las dos víctimas femeninas mencionadas en el reporte entregado por la institución.

El tercer fallecido corresponde a Jairo Nicolás Pinzón, de 44 años, cuyo nombre también fue confirmado por la Policía dentro de las primeras actuaciones del caso.

Con la identificación, las autoridades avanzaron en la individualización de las víctimas mientras continúan las diligencias para establecer si realmente se trata de un caso de suicidio colectivo.

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