La Policía confirmó la identidad de las tres personas encontradas sin vida dentro de un apartamento en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. El caso es investigado por las autoridades.

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El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre en la unidad residencial Casablanca Sector 4. La situación fue reportada luego de que los habitantes del inmueble dejaran de ser vistos durante varios días.

Al lugar llegaron uniformados de la Policía Nacional, además de personal de Policía Judicial y del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes ingresaron al apartamento para verificar lo ocurrido y adelantar los procedimientos correspondientes.

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Las víctimas fueron identificadas como María Cristina, de 67 años; Joana, de 32; y Jairo Nicolás Pinzón, de 44 años. Según el reporte conocido por las autoridades, los tres integrantes pertenecían a una misma familia y residían en el inmueble.

La inspección del lugar quedó a cargo de los investigadores, quienes recopilaron elementos que serán analizados para establecer las circunstancias en las que murieron las tres personas. Por ahora, el caso continúa bajo investigación y existen diferentes hipótesis sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo la Policía sobre las tres personas encontradas sin vida?

El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de la Policía Nacional, confirmó que las víctimas eran dos mujeres y un hombre pertenecientes a una misma familia.

El uniformado señaló que las autoridades recibieron la alerta y acudieron al apartamento, donde encontraron a las tres personas sin vida. Posteriormente, unidades especializadas asumieron la inspección técnica del lugar y la recopilación de elementos relevantes para la investigación.

La Policía indicó que será necesario esperar los resultados de los procedimientos forenses para establecer las causas de las muertes; sin embargo, elementos encontrados apuntan a un posible suicidio.

Por ahora, ninguna de esas hipótesis puede darse como confirmada. Los investigadores deberán contrastar la información recopilada en el apartamento con los resultados de los estudios forenses y demás pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido.

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