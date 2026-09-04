Tres personas fueron encontradas sin vida dentro de un apartamento de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, luego de que residentes del sector alertaran por la ausencia de los integrantes de una familia durante varios días.

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El caso ocurrió en la unidad residencial Casablanca Sector 4, donde las autoridades acudieron para verificar la situación y posteriormente adelantaron la inspección del inmueble. Personal de Criminalística estuvo a cargo del procedimiento y trasladó los cuerpos.

Habitantes de Kennedy alertaron por extraño comportamiento de la familia

De acuerdo con Blu Radio, la situación llamó la atención porque los habitantes del conjunto llevaban varios días sin ver salir a los integrantes de la familia. Esa circunstancia llevó a que se conociera lo que ocurría dentro del apartamento y se activara la intervención de las autoridades.

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Una vez en el lugar, la Policía acordonó el área mientras avanzaban las labores correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento de las tres personas. El procedimiento quedó bajo conocimiento de las autoridades encargadas de esclarecer el caso.

🚨Autoridades adelantan las investigaciones y ya tienen una fuerte hipótesis de lo que ocurrióhttps://t.co/GaVhEzB7jl pic.twitter.com/x8rIEShfzL — La FM (@lafm) September 4, 2026

Por ahora, el hallazgo constituye el punto de partida de la investigación. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió dentro del apartamento y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de las tres personas encontradas en la vivienda.

El caso se suma a los hechos que son materia de investigación en Kennedy, una de las localidades de Bogotá donde las autoridades mantienen operativos y seguimiento a diferentes situaciones de seguridad.

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