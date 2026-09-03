Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El alcalde Carlos Fernando Galán alertó sobre la posibilidad de un apagón en Bogotá en los próximos meses, ante la llegada del periodo más complejo del fenómeno de El Niño en Colombia, que impactará con fuerza a la capital.

Sigue a PULZO en Discover

El mandatario afirmó que, si bien no se trata de un escenario definitivo, hay una serie de riesgos que se están materializando, por lo que sería necesario aplicar planes de contingencia de manera temprana.

Puntualmente, señaló que “existe el riesgo” de un apagón en Bogotá, dado que la fase más intensa del fenómeno de El Niño comenzará a sentirse en noviembre y se extenderá hasta febrero del próximo año.

(Vea también: José Manuel Restrepo alerta por posible apagón en Colombia: costaría $ 204.000 millones por hora)

Lee También

En conversación con CityTV, Galán aseguró: “Precisamente, el riesgo es latente porque hoy no tenemos la capacidad de abastecer a la región central para satisfacer la demanda que estamos generando”.

El riesgo real de un apagón en Bogotá por el fenómeno de El Niño

El mandatario de la capital agregó que, cuando se presentan picos de demanda y no existe capacidad para atenderlos, “hay un riesgo, y es importante que demos esta discusión con la nación y busquemos fórmulas”.

Aunque la mayor preocupación está relacionada con un apagón en Bogotá a causa de El Niño, por el momento no existe un riesgo significativo para el suministro de agua. El Acueducto ha señalado que la prestación de este servicio no está amenazada.

“Bogotá no enfrenta retos de abastecimiento de agua durante este fenómeno de El Niño, pero sí desafíos en materia de energía, tanto para el país como para la región central, donde se encuentra la ciudad”, dijo Galán.

(Lea también: XM: Colombia está lejos de un apagón como el de 1992 pese a alertas en sistema eléctrico por El Niño)

El alcalde concluyó que son importantes los pronunciamientos del Gobierno y de Energía Bogotá en representación de la ciudad, “pues plantean la necesidad de concluir las redes de transmisión de energía pendientes en Bogotá y de trabajar en nuevos proyectos relacionados con el sector energético”.

* Pulzo.com se escribe con Z