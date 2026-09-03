Por: Portal Bogotá

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El fortalecimiento de la economía local y la visibilización del talento femenino se convirtieron en el centro de la jornada celebrada en el sur de Bogotá, donde el Bazar de Emprendedoras “Soy Importante, Soy Capaz” reunió a 20 mujeres originarias de Tunjuelito. Este evento, organizado en el marco del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, permitió que estas emprendedoras exhibieran y ofrecieran al público una variada gama de productos, demostrando creatividad, esfuerzo y el sentido comunitario que caracteriza a los pequeños emprendimientos locales. Toda la información fue confirmada por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

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La actividad no solo sirvió como vitrina comercial, sino que también aportó de manera significativa a la reactivación económica en la localidad, incluyendo propuestas artísticas que animaron el encuentro y unieron la cultura y el emprendimiento en un mismo espacio. De acuerdo con la alcaldesa local, Claudia Verónica Collante Dussán, estos escenarios resultan “fundamentales para reconocer el esfuerzo y la capacidad de nuestras mujeres, pero también para crear oportunidades que permitan fortalecer sus iniciativas productivas y avanzar en su autonomía económica”. Así, la administración local ratificó su compromiso de acompañar y respaldar este tipo de procesos comunitarios.

Durante la jornada del bazar, también se desarrolló un espacio de sensibilización sobre la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG). Esta política tiene como propósito el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como el fomento de oportunidades para su desarrollo y la consolidación de su autonomía económica en todos los niveles. La iniciativa estuvo acompañada por la presentación de dos grupos artísticos, integrando así el emprendimiento y la cultura en un mismo escenario para darle mayor dinamismo y sentido colectivo al evento.

Finalmente, la Alcaldía Local de Tunjuelito confirmó que continuará implementando acciones para garantizar el reconocimiento y los derechos de las mujeres de la localidad, fortaleciendo oportunidades que posibiliten su participación activa y un desarrollo integral. De esta manera, actividades como el Bazar de Emprendedoras se consolidan como ejemplos claros del impacto que tienen las iniciativas de promoción y fortalecimiento del tejido productivo liderado por mujeres en el sur de la capital.

¿Qué es la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) en Tunjuelito?

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) mencionada en la jornada del bazar en Tunjuelito busca garantizar el reconocimiento de los derechos de las mujeres y fortalecer sus oportunidades, autonomía económica y desarrollo integral, a través de acciones promovidas por la Alcaldía Local en escenarios participativos y de inclusión.

¿Cómo apoya la Alcaldía Local de Tunjuelito a las mujeres emprendedoras?

De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, se continúan promoviendo espacios de visibilización y comercialización, como el Bazar de Emprendedoras, que permiten a las mujeres exhibir productos, fortalecer sus iniciativas y avanzar hacia su autonomía económica y desarrollo dentro de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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