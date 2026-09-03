Por: Portal Bogotá

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Los gritos de auxilio de una niña de cinco años pusieron en alerta a los residentes del barrio La Victoria, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, la menor se encontraba sola en su vivienda durante la madrugada, vestida únicamente con pijama y sin la vigilancia de un adulto responsable. Los vecinos, tras escuchar sus llamados desde un tercer piso, optaron por comunicarse inmediatamente con la Policía, lo que permitió la pronta llegada de los uniformados al lugar.

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Según detallaron las autoridades a través de sus canales oficiales, al ingresar a la vivienda guiados por la niña, confirmaron que la madre de la menor habría salido del inmueble acompañada de otros adultos, dejándola completamente sola. Esta situación fue calificada por la Policía de Bogotá como abandono y, ante la gravedad del caso, activaron la ruta de atención integral establecida para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Como parte del procedimiento, la menor fue puesta bajo custodia de la autoridad competente para iniciar formalmente el proceso de restablecimiento de sus derechos. Dicho procedimiento se enmarca dentro de la labor que adelanta la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá. A lo largo de 2026, esta unidad ha rescatado a un total de 73 menores en Bogotá, según los datos oficiales compartidos en informes recientes.

La importancia del actuar comunitario y la denuncia oportuna fue reiterada tanto por la Policía de Bogotá como por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), que compartió detalles del caso a través de la red social X. Ambas entidades subrayan que reportar cualquier situación que atente contra la seguridad o integridad de la infancia, bien sea violencia, abandono o cualquier otro riesgo, resulta fundamental para el accionar institucional. En este sentido, se recomienda a la ciudadanía usar la Línea de Emergencias 123 ante hechos contrarios a la convivencia o delitos, contribuyendo así a las investigaciones y al fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de muchos menores en contextos urbanos y la responsabilidad tanto institucional como comunitaria para proteger sus derechos. La denuncia de los vecinos resultó fundamental para evitar un posible desenlace trágico y activar el acompañamiento del Estado en favor de la niña afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la ruta de atención integral para menores en Bogotá?

La ruta de atención integral es un procedimiento oficial señalado por las autoridades de Bogotá para responder ante situaciones donde los derechos de niños y adolescentes están en riesgo, como en casos de abandono. Esta ruta implica la intervención inmediata de la Policía, la puesta a disposición del menor ante las autoridades competentes y el inicio de un proceso de restablecimiento de derechos que incluye atención psicosocial y seguimiento institucional.

¿Cómo se puede denunciar un caso de abandono infantil en Bogotá?

Para denunciar casos de abandono infantil en Bogotá, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, la cual está disponible para recibir reportes sobre situaciones que ponen en peligro la seguridad o el bienestar de menores. Las denuncias anónimas y oportunas permiten que las autoridades puedan actuar rápidamente para proteger a los niños y abrir investigaciones pertinentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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