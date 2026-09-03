Los operarios de las obras del metro de Bogotá vivieron un susto grande por un accidente laboral que por poco termina en tragedia. En medio de la construcción en la estación dos de la primera línea, un trabajador tropezó y estuvo muy cerca de caer al vacío, pero se salvó por un detalle.

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De acuerdo con la página de ‘X’ (Twitter), @PasaenBogota, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 2 de septiembre. Al parecer, el afectado soldaba una parte de la estructura metálica, cuando calculó mal sus movimientos y resbaló. Por fortuna, tenía puesto su arnés y quedó colgando de este al quedar conectado a la línea de vida.

Un video publicado en redes por la cuenta mencionada evidenció al trabajador colgado desde el arnés, mientras trataba de sostenerse de una columna y se movía para tratar de subir a una superficie.

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#BOGOTÁ. Anoche 02SEP, un soldador se salvó de una tragedia en las obras de la Estación 2 de la Línea 1 del Metro de Bogotá, tras sufrir un incidente mientras trabajaba en una estructura metálica. Gracias a que contaba con su arnés conectado a la línea de vida, el trabajador no… pic.twitter.com/w95ZJKobNG — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 3, 2026

Inmediatamente, sus compañeros que estaban en la parte superior fueron a auxiliarlo, arriesgándose a resbalar. Para auxiliar al trabajador, los presentes se hicieron en las estructuras y jalaron con todas sus fuerzas al hombre. Finalmente, lograron ponerlo a salvo y la emergencia solo quedó en el susto.

Esta situación recuerda a una tragedia ocurrida el pasado 17 de agosto, en la que un hombre falleció en las obras del metro de Bogotá. Según detalló la empresa, el accidente laboral ocurrió en la estación 8 de la primera línea del megaproyecto, aparentemente por una caída en la que la línea de vida no estaba acomodada correctamente.

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