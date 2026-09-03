Por: El Espectador

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La Contraloría de Bogotá detectó dos hallazgos con posible incidencia fiscal por más de $1.007 millones en una auditoría ejecutada sobre la gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat durante la vigencia 2025, según información del propio organismo de control. La revisión, que incluyó la fiscalización de diferentes proyectos públicos, reveló en total 12 hallazgos administrativos, nueve con presunta incidencia disciplinaria y dos con posible afectación al patrimonio público. El caso más relevante, tanto en cuantía como en impacto social, recae sobre los trabajos viales y de espacio público en Los Alpes, un sector de Ciudad Bolívar, donde cuatro segmentos viales y zonas públicas fueron objeto de intervención por medio de dos contratos sucesivos.

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Según estableció la Contraloría de Bogotá, la primera contratación para intervenir estos espacios se realizó en 2021. Sin embargo, los trabajos no se culminaron en los términos inicialmente previstos, por lo que en 2023 se celebró un segundo contrato, con el fin de concluir las obras pendientes. Pese a la reincidencia en la contratación, el segundo acuerdo tampoco consiguió finalizar los trabajos; persisten tramos sin concluir y la comunidad todavía espera una infraestructura completa. De acuerdo con la auditoría, a pesar de que se realizaron pagos superiores a COP 977 millones por estos proyectos, los objetivos planteados no se han cumplido. Steffi Rosbenisa Acevedo Sánchez, directora de Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá, afirmó que "más allá de las cifras, el impacto recae sobre una comunidad que continúa esperando infraestructura segura y funcional". La situación, según revela el organismo de control, no solo implica posibles afectaciones económicas, sino que mantiene condiciones en el sector que pueden representar riesgos para sus habitantes.

El segundo hallazgo relevante corresponde a recursos pensados para complementar subsidios de vivienda de la comunidad Emberá. Aunque parte de este dinero fue devuelto a la Tesorería Distrital tras la liquidación del convenio correspondiente, la Contraloría identificó que más de COP 30 millones siguen pendientes de recuperación, situación que actualmente depende de procesos judiciales. Por este motivo, dichos recursos no están disponibles inmediatamente para ser invertidos en otras necesidades de la ciudad. En suma, la auditoría estima en más de COP 1.007 millones las posibles afectaciones detectadas, al tiempo que la Contraloría confirmó que mantendrá el seguimiento sobre el destino de los fondos públicos relacionados con vivienda e infraestructura en Bogotá.

¿Cuáles son las obras inconclusas señaladas por la Contraloría en Los Alpes, Ciudad Bolívar?

Las obras inconclusas señaladas corresponden a la intervención de cuatro segmentos viales y espacios públicos en el sector Los Alpes, en Ciudad Bolívar. Estos proyectos fueron objeto de dos contratos, uno firmado en 2021 y otro en 2023, y pese a recibir pagos superiores a COP 977 millones, no lograron concluirse, de acuerdo con la Contraloría de Bogotá.

¿Por qué aún no se recuperan los recursos de los subsidios de vivienda para la comunidad Emberá?

De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, la recuperación de más de COP 30 millones destinados a complementar subsidios de vivienda para hogares Emberá depende actualmente de procesos judiciales. Esto impide que estos fondos estén disponibles de manera inmediata para atender otras necesidades en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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