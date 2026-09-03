Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), por medio de su Subdirección para la Juventud, decidió extender el plazo de inscripción a los 'Concursos Juveniles' hasta el 8 de septiembre de 2026, permitiendo que más jóvenes bogotanos tengan la oportunidad de preparar detalladamente sus postulaciones. Esta estrategia hace parte de las actividades de la Semana Distrital de la Juventud y la Semana Andina, fechas clave en las que se reconoce y promueve el talento, la creatividad y el compromiso social de las nuevas generaciones en la ciudad, como informó directamente la SDIS.

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En esta edición, los cinco concursos abiertos buscan destacar diversas expresiones artísticas y sociales de la juventud. Según la Secretaría, estas categorías son: Circuito Sonoro, dedicado a propuestas musicales; Escena Emergente, enfocado en las artes escénicas; Masculinidades en 60 segundos, que apuesta por la creación audiovisual; Juventudes que Transforman, orientado a iniciativas juveniles de impacto social, y Generación Emprendedora, pensada para quienes lideran proyectos económicamente sostenibles. Con este abanico de opciones, se plantea reconocer la variedad de talentos presentes en distintas localidades de Bogotá.

De acuerdo con la información publicada por la SDIS, la convocatoria contempla 45 reconocimientos, que en conjunto distribuyen una bolsa de premios de 100 millones de pesos entre las iniciativas seleccionadas. Los interesados pueden consultar la resolución actualizada y la cartilla de la convocatoria, documentos en los cuales se detalla el cronograma revisado, así como los requisitos y condiciones de participación. La información fue difundida por la propia Secretaría de Integración Social.

Cabe precisar que los formularios de inscripción para cada concurso están habilitados en dicha plataforma, lo que facilita el acceso y la postulación para cualquier joven interesado. Así, la administración distrital reafirma su apuesta por fortalecer escenarios de participación y creatividad para los jóvenes, brindando reconocimientos significativos a quienes se destaquen en estos espacios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en los Concursos Juveniles de la Secretaría de Integración Social en Bogotá?

Para inscribirse, los jóvenes deben acceder a la plataforma indicada por la Secretaría Distrital de Integración Social, donde se encuentran los formularios para cada una de las cinco categorías. Las condiciones y requisitos de participación pueden consultarse en la cartilla y resolución publicada por la entidad, permitiendo a los interesados completar adecuadamente su postulación antes del 8 de septiembre de 2026.

¿Cuáles son las categorías y premios de los Concursos Juveniles 2026 en Bogotá?

La convocatoria contempla cinco categorías: Circuito Sonoro, Escena Emergente, Masculinidades en 60 segundos, Juventudes que Transforman y Generación Emprendedora. En total, se entregarán 45 reconocimientos distribuidos en una bolsa de 100 millones de pesos, apuntando a promover e incentivar los proyectos y talentos juveniles en música, artes escénicas, audiovisuales, iniciativas sociales y emprendimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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