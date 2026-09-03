Por: El Espectador

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En Bogotá, cuando un colegio identifica a un adolescente con ideación o riesgo suicida, el protocolo tradicional consiste en activar rutas de atención especializadas. Sin embargo, recientemente el Distrito ha implementado una estrategia adicional llamada EstarBien Bogotá, que busca fortalecer el bienestar de algunos de estos jóvenes. Según Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, este programa no reemplaza la intervención clínica, sino que complementa los procesos de acompañamiento en salud mental.

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La estrategia, que comenzó en 2024, está enfocada en adolescentes detectados por los equipos de orientación de establecimientos educativos distritales y también en personas mayores que afrontan soledad no deseada. Su objetivo principal es abordar factores como el aislamiento social, las dificultades para expresar emociones, la pérdida de vínculos significativos y la baja percepción de bienestar subjetivo. Para lograrlo, se desarrollan laboratorios de 12 sesiones guiados por profesionales en arteterapia y danza movimiento terapia, lo que significa que se utilizan actividades plásticas y de movimiento corporal como herramientas para promover la expresión emocional y la conexión social.

Trujillo enfatiza que “cuando aparece una situación que requiere atención especializada, se activan las rutas correspondientes”. Así, es claro que EstarBien Bogotá no brinda atención clínica ni pretende abordar directamente el riesgo suicida. Más bien, su propósito es generar intervenciones preventivas y de acompañamiento alrededor de la crisis, actuando antes de que sea necesario recurrir a la atención médica.

Esta apuesta se enmarca en una tendencia internacional conocida como prescripción social. Esta consiste en integrar actividades culturales, recreativas o sociales al tratamiento o acompañamiento de personas que presentan riesgos o vulnerabilidades en su salud mental. La médica Adriana Garza, especialista en medicina funcional y nutrición clínica, sostiene que el valor añadido de la prescripción social frente a recomendar que una persona “salga más” o busque un pasatiempo, radica en transformar la actividad en un propósito concreto, dirigido y acompañado.

De acuerdo con lo anterior, EstarBien Bogotá se presenta como una herramienta que complementa la respuesta educativa y médica, promoviendo espacios en los que los jóvenes y adultos mayores puedan sentirse escuchados, apoyados y motivados a encontrar sentidos y vínculos nuevos en la vida cotidiana.

¿En qué consiste la estrategia EstarBien Bogotá y a quiénes está dirigida?

La estrategia EstarBien Bogotá es un programa del Distrito que comenzó en 2024 y está dirigido principalmente a adolescentes identificados por orientadores escolares que presentan vulnerabilidades en salud mental, así como a adultos mayores que viven soledad no deseada. El programa ofrece laboratorios de 12 sesiones con profesionales en arteterapia y danza movimiento terapia, enfocados en atender factores como el aislamiento y la dificultad para expresar emociones.

¿Qué es la prescripción social y cómo se diferencia de otras recomendaciones para la salud mental?

La prescripción social es un enfoque que incorpora actividades comunitarias, culturales o recreativas como parte del acompañamiento al bienestar emocional. Según la médica Adriana Garza, la diferencia principal frente a sugerir simplemente “salir más” está en que la prescripción social convierte la actividad en un propósito concreto y acompañado, con objetivos y seguimiento profesional, lo que refuerza su impacto positivo en el bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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