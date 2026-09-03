Por: El Espectador

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La Feria del Libro de Bucaramanga, que esta vez celebra su edición número 24, sigue desarrollando una nutrida programación con más de 500 invitados y más de 460 actividades, programadas hasta el domingo 6 de septiembre. Esta edición, organizada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se ha convertido en un espacio esencial para la difusión de la literatura, el arte y la memoria histórica, reuniendo voces nacionales y extranjeras alrededor de temáticas variadas e incluyentes.

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Uno de los principales enfoques de la feria ha sido el impulso del diálogo sobre la historia y el arte, y la reivindicación de la memoria en las diferentes expresiones culturales. Figuras invitadas han presentado sus obras y libros, permitiendo a los asistentes acercarse de manera directa a autores y autoras destacados de la región y de otros países. Entre los principales encuentros, el jueves 3 de septiembre, se llevaron a cabo, en paralelo, charlas y presentaciones literarias como "Hasta que empiece a brillar", protagonizada por Andrés Neuman, y "Mi cocina sabe a Colombia", de Maleja Bestial, en espacios como la Sala Editorial y "Entre Letras y Sabores". Ese mismo día, propuestas gastronómicas y actividades familiares ampliaron la oferta cultural para públicos de todas las edades.

La jornada del viernes destacó por la presencia de conversatorios en torno a la memoria y la política colombiana, como la presentación del libro “Historias de lo político en Colombia”, y por talleres enfocados en la creatividad, incluyendo cómic y viñetas para público infantil y juvenil. Durante el sábado, la agenda integró encuentros sobre literatura santandereana, debates sobre el papel de la mujer en la poesía, teatro de títeres, y actividades especializadas en arte y música como el conversatorio “El baile de los que sobran”.

El domingo 6 de septiembre, la programación cierra con actividades que buscan involucrar a la comunidad en la lectura compartida, talleres de escritura terapéutica, discusiones sobre literatura latinoamericana y crisis ecológica, así como presentaciones de libros infantiles y conversatorios sobre temas históricos y gastronómicos. Todo, en medio de una atmósfera que destaca la pluralidad de voces y saberes.

De acuerdo con la información publicada en la programación oficial, la Universidad Autónoma de Bucaramanga se ha encargado de crear un espacio dinámico donde la cultura y la literatura dialogan hasta el último día de la feria, abarcando públicos diversos y propiciando la reflexión sobre el arte, la historia y la memoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos más destacados de la Feria del Libro de Bucaramanga según la programación oficial?

De acuerdo con la información proporcionada, entre los eventos más destacados de la Feria del Libro de Bucaramanga se encuentran encuentros con autores reconocidos, presentaciones de libros sobre historia y política, talleres para niños y jóvenes, conversatorios sobre poesía, sociedad y música, así como actividades gastronómicas y teatro. Todos estos espacios están pensados para diferentes públicos y buscan promover el diálogo entre literatura, arte y memoria histórica.

¿Qué temáticas se abordan en la edición 24 de la Feria del Libro de Bucaramanga?

En esta edición, la programación oficial destaca temáticas como la historia, el arte, la memoria histórica, la política, la cultura gastronómica y problemáticas medioambientales. Además, se hace énfasis en la literatura regional, los desafíos sociales y el papel de la mujer en la cultura, reflejando así la variedad de intereses presentes en la feria.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.