Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, gran parte de las familias afectadas quedaron en situación de vulnerabilidad, enfrentando la urgencia de encontrar un techo seguro en medio de la emergencia. Esta circunstancia llevó a varios colectivos a unir esfuerzos y conocimientos para ofrecer una alternativa que ya conocían: los biorefugios transitorios. Así surgió Misión Yurtas Valle, una iniciativa concebida para ofrecer albergues temporales a quienes perdieron todo tras el desastre, utilizando principalmente bambú como material de construcción, en consonancia con prácticas sostenibles y renovables.

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De acuerdo con información recolectada por 90 Minutos, el principal objetivo de Misión Yurtas Valle es diseñar espacios seguros empleando el bambú, un recurso reconocido por su flexibilidad y ligereza. Esto lo convierte en materia prima ideal para estructuras en regiones sísmicas. La organización y recolección de materiales inicia con la identificación de necesidades en el territorio afectado; luego, los colectivos coordinan la obtención del bambú gracias a donaciones, permitiendo el avance de las construcciones. Según voceros consultados, todo el proceso de elaboración de las Yurtas, nombre que se le da a estos refugios, puede durar alrededor de tres días. Antes de ensamblar la estructura, el bambú atraviesa seis etapas esenciales, entre las que están la inmunización con calor, el corte a medida y el tejido de los puntos clave para la unión de piezas.

Mayra Saavedra, integrante de Misión Yurtas Valle, subrayó en 90 Minutos la necesidad actual de más bambú para continuar con la producción de refugios. Destacó que la iniciativa ya entregó estructuras en lugares como Altos de Santa Elena, Chiminangos en Cali y San José del Palmar, este último considerado epicentro del terremoto.

Para los miembros del colectivo, como lo expresó Juan Carlos Ortiz, existe una responsabilidad social ineludible: aplicar su conocimiento técnico para el bienestar de la comunidad, especialmente en un contexto tan adverso. John Vasquéz también compartió que la experiencia de contribuir desde el trabajo comunitario y el uso de materiales sostenibles representa un aporte significativo, en lo humano y lo ambiental, para quienes padecen las secuelas del desastre.

Misión Yurtas Valle hace un llamado para quienes deseen sumarse a esta causa, ya sea aportando recursos o divulgando el proyecto a través de su cuenta de Instagram @misionyurtasvalle, con el fin de continuar llevando biorefugios a quienes más lo requieren.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un biorefugio y cómo ayuda en emergencias como terremotos?

El biorefugio, según lo explicado por Misión Yurtas Valle en 90 Minutos, es una estructura temporal construida principalmente con materias primas renovables como el bambú. Ofrece un espacio seguro y adecuado durante emergencias, especialmente en zonas afectadas por desastres naturales como terremotos, aportando una respuesta rápida y sostenible mientras las familias recuperan sus viviendas habituales.

¿Cómo se construye una Yurta de bambú y cuánto tiempo toma el proceso?

La construcción de una Yurta, conforme a la información de 90 Minutos y los testimonios del colectivo, implica primero tratar el bambú en seis etapas, que incluyen la inmunización, el corte y el tejido de los puntos de unión. Una vez culminados estos pasos, la elaboración total de la estructura tarda aproximadamente tres días, permitiendo la entrega ágil de un refugio resistente y adecuado para las personas damnificadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.