Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) desplegará durante septiembre de 2026 una programación que fusiona cultura, ciencia y ambiente, con el objetivo de sensibilizar y acercar a la ciudadanía a la conservación y valoración de la flora capitalina. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, estas actividades han sido diseñadas desde la Subdirección Educativa y Cultural del JBB para propiciar el diálogo entre ciencia y arte, promoviendo la apropiación del conocimiento botánico a través de educación no formal y el desarrollo de proyectos con sentido ambiental.

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Entre las estrategias de la agenda cultural y académica se destacan eventos y espacios prácticos de aprendizaje como recorridos temáticos, exposiciones, talleres, experiencias inmersivas, actividades artísticas y encuentros interculturales. Todos buscan reflexionar sobre la relación del ser humano con la naturaleza, invitando a la sensibilización ambiental y el fortalecimiento institucional en favor de la sostenibilidad y el aprovechamiento del patrimonio.

La agenda inicia el jueves 3 de septiembre con jornadas de participación ciudadana, como la plantación de bromelias en el Parque Santa Bárbara Occidental (localidad de Usaquén) y experiencias ambientales en la Reserva Thomas Van der Hammen, además de un recorrido temático sobre los bosques y el fenómeno de El Niño. El fin de semana del 5 y 6 de septiembre, los Mercados Campesinos Agroecológicos edición número 53 abren espacio a la biodiversidad alimenticia en la plazoleta principal, combinando propuestas como recorridos sobre plantas medicinales y mini-safaris de líquenes y hongos.

Durante el mes, el JBB ofrece talleres sobre sales de baño, origami silvestre, prácticas de bienestar, yoga, y encuentros centrados en temas como la preservación de la capa de ozono. Varias actividades, como ‘Naturaleza enredada’, promueven el reconocimiento de la interdependencia de los seres vivos.​ Además, jornadas como “Cuando el bosque nos transforma” presentan resultados de investigaciones sobre terapias de bosque y bienestar emocional.

Otras propuestas incluyen eventos en la Semana de la Bicicleta, recorridos en bicicleta y talleres sobre el uso de recursos fitogenéticos —esto es, recursos genéticos de plantas utilizadas para la alimentación y agricultura—, así como exposiciones de arte, presentación de música y danza de saberes regionales y actividades de jardinería urbana.

De este modo, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Jardín Botánico reafirman su apuesta por un septiembre cargado de integración, diálogo y conciencia ambiental, invitando a la ciudadanía a programarse y participar de manera activa en este ciclo de conocimiento y cultura.

¿Cuáles son las actividades destacadas en la agenda de septiembre del Jardín Botánico de Bogotá?

La agenda incluye plantación de bromelias, recorridos temáticos sobre fenómenos ambientales, mercados agroecológicos, talleres artísticos, yoga, safaris de líquenes y hongos, además de eventos en la Semana de la Bicicleta y exposiciones de arte y música. Todas estas actividades tienen como propósito ofrecer aprendizaje, sensibilización y recreación en torno a la ciencia y el ambiente.

¿Qué significa el término ‘fitogenético’ dentro de los talleres ofrecidos por el JBB?

‘Fitogenético’ hace referencia a los recursos de origen vegetal que tienen valor para la alimentación y la agricultura. Los talleres sobre recursos fitogenéticos del JBB se enfocan en el uso, conocimiento e innovación relacionados con plantas que transforman la vida cotidiana, resaltando la importancia de conservar y aprovechar la biodiversidad vegetal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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