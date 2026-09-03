Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) de Bogotá, en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), abrió inscripciones para el diplomado iberoamericano ‘El arte de Estar Bien: cultura y salud para el bienestar’. Esta formación, con inscripciones habilitadas hasta el 29 de septiembre de 2026, se propone como un espacio para analizar, dialogar y crear propuestas que reconozcan el valor de la cultura y las artes en la promoción de la salud, el bienestar y la calidad de vida.

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De acuerdo con la SDCRD, el diplomado responde a interrogantes urgentes: ¿cómo puede la cultura incidir en la salud pública y mental?, ¿qué experiencias y políticas han sido referentes en la región?, ¿cómo diseñar proyectos culturales que afronten problemas de salud específicos? El propósito central es fortalecer las competencias de personas de sectores público, privado y comunitario, tanto profesionales como no, vinculados a la cultura, la educación o la salud, brindando herramientas y modelos para impulsar iniciativas desde sus contextos y comunidades.

El diplomado se desarrolla con una perspectiva iberoamericana, que capitaliza el trabajo conjunto entre la Secretaría y la OEI desde 2024. Reúne experiencias y conocimientos de 22 países de la región, reconociendo desafíos comunes como la salud mental, el sedentarismo y la soledad no deseada, y apostando por respuestas basadas en la cultura. Ejemplo de ello es el programa ‘Estar Bien Bogotá’, modelo de actividades culturales que nutren la salud pública en la ciudad.

El plan de estudios del diplomado está organizado en cuatro módulos principales. El primero explora fundamentos teóricos y antropológicos sobre la relación entre arte, cultura y salud, bajo la tutoría de Marián Cao, vinculada con la Universidad Complutense y el Consorcio Europeo de Arteterapia. El segundo y el tercero presentan estudios de caso en ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Madrid, Buenos Aires/Jujuy, Pará y Ceará (Brasil), Santiago de Chile, Medellín y Manizales, donde iniciativas concretas han demostrado el impacto de lo artístico en la salud y el bienestar. El cuarto módulo, denominado ‘Caja de herramientas’, facilita metodologías prácticas para el diseño de proyectos culturales adaptados a problemas de salud pública.

La modalidad del diplomado combinará 100 horas de trabajo asincrónico en la plataforma de formación de la OEI y 20 horas de sesiones sincrónicas virtuales, distribuidas en 20 semanas. Además, contará con una biblioteca virtual y prevé como parte de sus resultados la presentación de un libro y la realización del ‘Encuentro Ciudades y Culturas en Iberoamérica’, que ampliará el diálogo iniciado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la cultura y el arte pueden influir en la salud y el bienestar?

Según la información divulgada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cultura y el arte permiten abordar la salud y el bienestar desde perspectivas integrales, facilitando procesos de prevención, acompañamiento y transformación social a través de prácticas artísticas, experiencias colectivas y políticas públicas innovadoras.

¿Cómo está estructurado el diplomado ‘El arte de Estar Bien: cultura y salud para el bienestar’?

El diplomado, tal como detalla la SDCRD, está compuesto por cuatro módulos que abarcan desde fundamentos conceptuales y teorías, hasta experiencias prácticas en diferentes ciudades, e incluso herramientas metodológicas, buscando preparar a los participantes para idear, planificar y ejecutar proyectos culturales enfocados en salud y bienestar desde una perspectiva iberoamericana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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