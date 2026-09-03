Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La educación inicial de la primera infancia es una de las grandes prioridades para la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual, de acuerdo con la información disponible en el portal oficial 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', ha fortalecido su oferta a través de la estrategia 'De la Mano Contigo'. Esta iniciativa está dirigida especialmente a las familias con niñas y niños de 0 a 5 años, para que puedan acceder a los servicios de educación inicial bajo el esquema de atención integral respaldado por la Administración distrital durante 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Para los interesados, el proceso de acceso inicia en la plataforma 'De la Mano Contigo', en la que se puede consultar la oferta educativa disponible e ingresar la solicitud tanto de manera virtual como presencial. Según la Secretaría de Educación del Distrito (SED), existen cupos habilitados para los grados de prejardín, jardín y transición en los colegios oficiales de la ciudad. A su vez, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) mantiene abiertas, durante todo el año, las inscripciones para menores de 0 a 5 años.

El procedimiento incluye pasos concretos, como ingresar a la página web mencionada, seleccionar el rango de edad de interés y completar el formulario correspondiente. Este proceso sirve como preinscripción oficial ante la administración y puede realizarse también de manera presencial en la subdirección local de Integración Social o en la Dirección Local de Educación, según la entidad responsable del trámite.

Para quienes soliciten un cupo en un jardín de Integración Social, se requiere la presentación de varios documentos: copia legible del registro civil de nacimiento, comprobante de afiliación vigente al sistema general de salud, carné de vacunación actualizado, certificado médico reciente, certificación de valoración del desarrollo realizada por la Entidad Administradora de Planes de Beneficio (EAPB) —que incluya tamizaje visual, auditivo y odontológico— y comprobante de residencia.

Posteriormente, los equipos territoriales de la estrategia 'De la Mano Contigo' contactan a las familias para orientar la asignación de cupo según la disponibilidad. Si no hay cupos inmediatos, la preinscripción integra una lista de espera priorizada, facilitando el acceso progresivo.

La estrategia prioriza a grupos especialmente vulnerables: niños y niñas con desnutrición, víctimas de violencia, con discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas o Rrom, en medida de protección o involucrados en situaciones de riesgo social. Así, la administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán reafirma su compromiso con el bienestar y acceso equitativo a la educación para la primera infancia de Bogotá, garantizando procesos claros y entornos de calidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo solicitar un cupo en los jardines infantiles en Bogotá?

El proceso de solicitud requiere el ingreso a la página web oficial 'De la Mano Contigo', donde se consulta la oferta educativa disponible según la localidad, el barrio y la edad del menor. Tras diligenciar el formulario en línea o presentarse en las oficinas de Integración Social o de Educación, la familia es orientada por los equipos territoriales, quienes asignan el cupo dependiendo de la disponibilidad y los criterios de priorización.

¿Cuáles son los documentos para inscribir a mi hijo en un jardín de Integración Social en Bogotá?

Los documentos requeridos incluyen copia legible del registro civil de nacimiento, afiliación vigente al sistema general de salud, carné de vacunación al día, certificado médico reciente, certificación integral de desarrollo por parte de la EAPB —que incluye tamizajes médico-odontológicos— y comprobante de residencia, como recibo de acueducto o certificado expedido por la Secretaría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z