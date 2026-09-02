Un motociclista murió sobre la noche de este miércoles 2 de septiembre en un impactante accidente en Bogotá. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Boyacá con calle 12b e involucró a un camión recolector de basura del Distrito.

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De acuerdo con las autoridades de tránsito, el siniestro vial se dio sobre las 7:45 de la noche en el costado lateral de la avenida, en el sentido sur-norte. Al parecer, el conductor de la motocicleta perdió el control de su vehículo y chocó con fuerza contra la parte trasera del camión.

Al lugar llegaron miembros de la Policía de Tránsito, ya que la movilidad en la zona resultó afectada, por lo que tuvieron que hacer labores para agilizar el tráfico porque el vehículo inmenso quedó detenido en la vía. También hubo personal de criminalística, que en un video se observó que taparon el cuerpo de la víctima que murió en el lugar de los hechos.

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A su vez, imágenes mostraron cómo quedó la escena, en la que el motociclista quedó tendido en el suelo y su vehículo, destruido. Sobre las 9:30 de la noche finalizaron las labores de las autoridades, se movieron la moto y el camión involucrado y se normalizó la movilidad allí.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con calle 12B, sentido Sur-Norte. Involucra volqueta y motociclista que lamentablemente fallecio en el lugar del accidente. pic.twitter.com/Q1KLxoHUVe — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 3, 2026

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Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.