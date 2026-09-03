Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en colaboración con la organización Aldeas Infantiles SOS han fortalecido el acompañamiento a niñas, niños y sus familias en la capital colombiana, según información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. Esta alianza se fundamenta en la suma de capacidades, conocimientos y experiencias para abordar de manera efectiva la garantía de derechos, la prevención de riesgos y la creación de entornos seguros en el entorno familiar.

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Como resultado concreto de este trabajo conjunto se destaca la actualización y rediseño tanto del Cuadernillo Familiar como del juego “Calmémonos”. Se trata de herramientas pedagógicas que forman parte de la Metodología de Intervención y Acompañamiento Familiar “Cuidándome, Cuidándonos”. De acuerdo con la información oficial de la SDIS, estos materiales están ideados para facilitar espacios de diálogo, reflexión y aprendizaje entre los miembros de la familia. La propuesta incluye actividades prácticas que abordan temas como el reconocimiento y manejo responsable de las emociones, la comunicación asertiva, la resolución pacífica de conflictos y la corresponsabilidad en el cuidado mutuo.

La puesta en marcha de estos materiales pedagógicos contribuye a fortalecer las habilidades de quienes ejercen la crianza y a promover pautas de cuidado que sean más sensibles, protectoras y basadas en la corresponsabilidad. Este proceso, en efecto, propicia la construcción de entornos realmente protectores para las niñas y niños de Bogotá.

Sobre el impacto de este tipo de alianzas, Natalia Velasco Castrillón, subdirectora para la familia de la SDIS, afirmó: “Este trabajo nos permite reconocer que cuando las instituciones sumamos capacidades y experiencias podemos acompañar de mejor manera a las familias y generar herramientas que realmente respondan a sus necesidades. El cuidado y la protección de niñas y niños es una responsabilidad que compartimos y que requiere del compromiso de todos”.

El compromiso conjunto entre instituciones públicas y organizaciones sociales, como en el caso de SDIS y Aldeas Infantiles SOS, refleja el esfuerzo de Bogotá por construir redes de apoyo sólidas en favor de los derechos y la protección de los menores y sus familias en la ciudad.

¿En qué consiste el Cuadernillo Familiar actualizado en Bogotá?

El Cuadernillo Familiar actualizado, desarrollado por la Secretaría Distrital de Integración Social y Aldeas Infantiles SOS, es una herramienta pedagógica que hace parte de la metodología “Cuidándome, Cuidándonos”. Su objetivo es facilitar actividades prácticas para reconocer y manejar emociones, fortalecer la comunicación y resolver conflictos, promoviendo así entornos familiares más protectores.

¿Cuáles son los beneficios del juego “Calmémonos” para las familias en Bogotá?

"Calmémonos" es un juego actualizado que busca promover el aprendizaje y la reflexión sobre la regulación emocional y la comunicación en familia. Entre sus beneficios se destacan el fortalecimiento de las habilidades parentales y la promoción de pautas de crianza responsables, contribuyendo a la prevención de riesgos y el desarrollo de ambientes más seguros y sensibles para niñas y niños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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