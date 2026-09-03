Por: Portal Bogotá

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El cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias en la ciudad de Bogotá resulta fundamental para la financiación continua de proyectos y el desarrollo de nuevas oportunidades para la ciudadanía. Es en este contexto donde se destaca la implementación, por primera vez en 2026, del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para el impuesto de vehículos automotores, una opción pensada para quienes requieren mayor flexibilidad a la hora de saldar este compromiso. Según información oficial citada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este mecanismo les permitió a los propietarios distribuir el pago en dos cuotas, sin aplicación de intereses, siempre y cuando se respetaran los plazos determinados.

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En total, 5.155 vehículos en Bogotá aprovecharon el SPAC durante 2026, lo que evidencia una acogida relevante pese a tratarse de la primera vez que se habilitaba esta alternativa. Actualmente, el calendario de pagos entra en su fase final: quienes optaron por este sistema deben cancelar la segunda y última cuota a más tardar el viernes 4 de septiembre de 2026. Pablo Verástegui, director de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, invitó a los contribuyentes a completar oportunamente este trámite, utilizando únicamente los canales oficiales de la entidad para evitar inconvenientes.

Para cumplir con el pago, los contribuyentes deben ingresar a www.haciendabogota.gov.co, acceder a la Oficina Virtual con sus respectivos datos e identificar la sección ‘Obligaciones pendientes’, donde podrán descargar el cupón de pago. Este documento puede ser abonado tanto en línea como de manera presencial en entidades financieras autorizadas.

Con corte al 28 de agosto de 2026, Bogotá ya había recaudado $1,54 billones por concepto de impuesto de vehículos, lo que constituye cerca del 90 % de la meta anual, establecida en $1,7 billones. La Secretaría Distrital de Hacienda enfatizó que en la ciudad existen más de 2,4 millones de vehículos obligados a declarar y pagar este impuesto, de los cuales 278.162 son motocicletas.

Es importante recalcar que la entidad no remite enlaces de pago mediante WhatsApp, mensajes de texto ni redes sociales. Por motivos de seguridad, la recomendación es efectuar todos los trámites exclusivamente a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y sus canales digitales debidamente verificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Hasta cuándo se puede pagar la segunda cuota del impuesto de vehículos en Bogotá en 2026?

La fecha límite definida por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá para el pago de la segunda y última cuota, bajo el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas, es el viernes 4 de septiembre de 2026. Los propietarios deben cumplir este plazo para mantener los beneficios de la modalidad.

¿Qué es el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) del impuesto de vehículos?

El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) es una modalidad que, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, permite a los propietarios de vehículos dividir el cobro del impuesto en dos cuotas anuales, sin intereses adicionales, siempre que se respete el calendario de pagos establecido por la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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