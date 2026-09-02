Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El mundo de las relaciones humanas está experimentando transformaciones profundas, impulsadas por los cambios en paradigmas sociales y económicos a nivel global. Históricamente, las relaciones personales han sido clave para el desarrollo de la sociedad; sin embargo, hoy se evidencian tendencias novedosas que modifican la dinámica tradicional de cómo las personas se conocen e interactúan. Uno de los cambios más resaltados en años recientes es la disminución de citas diarias, fenómeno que diversos especialistas han denominado como una “recesión romántica”, según la información presentada en el texto.

Sigue a PULZO en Discover

Las causas de esta recesión responden a factores como el alza en el costo de vida, la reducción del tiempo libre y las dificultades económicas que enfrentan muchas personas en la actualidad. No significa que las nuevas generaciones hayan dejado de salir en citas, sino que ahora priorizan la eficiencia y la conveniencia en cada encuentro. En este horizonte emergen las aplicaciones de citas, servicios digitales que surgieron al comienzo de los años 2000 y que, gracias a la masificación de los teléfonos inteligentes, se consolidaron como el método predilecto de los jóvenes para buscar pareja. De acuerdo con el texto, en países como Colombia, el número de usuarios de estas aplicaciones supera las 800.000 personas, e incluso en algunos lugares el porcentaje de quienes conocen pareja por medios digitales supera el 40 %.

Estas plataformas ofrecen ventajas como una baja barrera de entrada—el usuario solo necesita crear un perfil y lista de preferencias—, una cantidad casi inagotable de perfiles a explorar y un alto grado de personalización. También permiten conexiones rápidas y simultáneas, lo que agiliza la experiencia frente a las citas tradicionales. No obstante, el surgimiento de estos servicios ha traído consigo desventajas importantes: la proliferación de perfiles falsos que pueden poner en riesgo a los usuarios, la comunicación intermitente debido a los diferentes hábitos digitales y la llamada comodificación, que reduce a las personas a atributos seleccionados en una ficha digital, afectando la percepción del valor de las relaciones.

Los riesgos asociados van más allá de inconvenientes cotidianos. El texto advierte que hay casos en los que criminales aprovechan las limitaciones de las aplicaciones para perpetrar fraudes o delitos. Por eso, los especialistas recomiendan precauciones como limitar la información compartida, guardar registros de las interacciones y avisar a conocidos antes de concretar una cita. El impacto, además, es psicológico: prácticas como el “ghosting” y la cosificación pueden aumentar la ansiedad y afectar la autoestima.

El futuro de las citas parece inevitablemente ligado al universo digital. Si bien la pandemia de COVID-19 llevó al auge de las relaciones virtuales, la tendencia se mantiene incluso tras el retorno a la presencialidad. Las aplicaciones, lejos de sustituir por completo los métodos tradicionales, han ampliado el abanico de posibilidades, consolidándose como una alternativa cada vez más habitual para los adultos que buscan nuevas relaciones.

¿Cuáles son los principales riesgos de usar aplicaciones de citas?

Según lo reportado, los principales riesgos incluyen la posibilidad de toparse con perfiles falsos que pueden llevar a estafas o situaciones de peligro, así como el impacto psicológico negativo por fenómenos como la cosificación y el “ghosting”. Además, la facilidad de acceso puede ser explotada por personas malintencionadas, por lo que se recomienda utilizar estos servicios con precaución, compartir solo la información necesaria y avisar a personas cercanas en caso de acordar un encuentro presencial.

¿Por qué se habla de una ‘recesión romántica’ en el contexto de las citas actuales?

El término “recesión romántica” se utiliza para describir la disminución en el número de citas que ocurren diariamente, un fenómeno vinculado a factores como el aumento del costo de vida, la falta de tiempo libre y dificultades económicas. Este cambio no significa que las citas hayan desaparecido, sino que las personas buscan hoy encuentros más efectivos y convenientes, lo que ha impulsado la popularización de aplicaciones de citas digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.