Por: EL PILON SA

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Valledupar registró en agosto una de las temperaturas más altas de su historia, alcanzando los 42,9 °C, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Este valor superó en 1,7 °C el máximo histórico mensual previo para agosto, que era de 41,2 °C y había sido reportado en la estación Aeropuerto Alfonso López. El reporte del Ideam detalló que tanto las estaciones de Pailitas como Valledupar alcanzaron este mismo tope, mientras que otras, como El Callao y Villa Rosa, también superaron los 42 °C.

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El fenómeno de las altas temperaturas no se limitó a Valledupar. En total, 48 municipios ubicados en 17 departamentos del país informaron temperaturas elevadas. En ciertos casos, esas mediciones representaron máximos mensuales históricos. De acuerdo con registros del Ideam, Cesar, Risaralda y Norte de Santander fueron los departamentos que acumularon la mayor cantidad de registros por altas temperaturas durante este periodo.

A pesar de la contundencia de estas cifras, el Ideam precisó que el anuncio del fenómeno de El Niño no está directamente vinculado al calor extremo detectado en una ciudad específica o en un departamento puntual. El criterio principal para declarar El Niño es el aumento sostenido de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, en una zona denominada Niño 3.4. La anomalía debe ser igual o mayor a 0,5 °C respecto al promedio histórico, persistir durante varios meses y estar acompañada de cambios atmosféricos típicos. Para clasificar el fenómeno como de “intensidad muy fuerte”, la anomalía debe superar los 2 °C. El Ideam había advertido que, tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial, ya se evidenciaban condiciones de El Niño y anticipó una alta probabilidad de que el fenómeno supere ese umbral entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

El Ideam también informó sobre el otro extremo del clima durante agosto: trece municipios en nueve departamentos registraron importantes acumulados de lluvia, favorecidos por el ingreso de ondas tropicales desde el Caribe. El dato más alto de lluvia diaria fue reportado en Quibdó, Chocó, donde cayeron 198,7 milímetros en solo 24 horas el 28 de agosto. Además, el 16 de agosto se destacó como el día más lluvioso del mes a nivel nacional, con una acumulación total de 9.665 milímetros, de acuerdo con el Instituto.

¿Por qué el fenómeno de El Niño no se declara a partir de altas temperaturas en ciudades como Valledupar?

El fenómeno de El Niño se determina principalmente por el aumento sostenido de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial, no solo por las olas de calor o registros térmicos en ciudades internas. Para que se declare El Niño, esa anomalía debe superar los 0,5 °C y mantenerse durante meses, acompañada de condiciones atmosféricas específicas, como subraya el Ideam.

¿Cuál fue el comportamiento de las lluvias en Colombia durante agosto según el Ideam?

En agosto se registraron lluvias significativas en diversas ciudades. Trece municipios de nueve departamentos reportaron altos acumulados, favorecidos por el ingreso de ondas tropicales por el Caribe. El mayor registro diario se presentó en Quibdó con 198,7 milímetros, y el 16 de agosto se convirtió en la jornada más lluviosa del mes en todo el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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