Por: Portal Bogotá

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Ante el incremento en el consumo de energía y la baja disponibilidad de generación hídrica en Colombia, causado por el fenómeno climático conocido como fenómeno de El Niño, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estableció un programa de carácter transitorio con la Resolución CREG 101 120 de 2026. Este programa, orientado a incentivar el uso eficiente de la energía eléctrica, busca reducir la demanda nacional y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico durante la etapa de estrechez energética. De acuerdo con la información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la medida tendrá una duración inicial de seis meses y podrá extenderse o finalizar antes, según evolucionen las condiciones que dieron origen al esquema.

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El programa fue implementado desde el 1 de septiembre de 2026, iniciando con una etapa pedagógica e informativa en la que los usuarios reciben información acerca de sus metas individuales de consumo y recomendaciones para mejorar la eficiencia energética. Durante esta fase, cualquier cobro relacionado con el programa es únicamente informativo; no se exige su pago en este periodo inicial.

Posteriormente, en los periodos de facturación siguientes, cada usuario podrá verificar en su factura la meta de consumo establecida y su nivel de cumplimiento. Si el consumo sobrepasa en más de un 10 % la meta individual asignada, se aplicará un cobro adicional sobre el exceso, de acuerdo con la regulación vigente. Las metas individuales son determinadas con base en el historial de uso de cada usuario y no cambian durante la vigencia del programa.

Según información de Enel Colombia, la medida se implementa de manera automática para usuarios residenciales, comerciales e industriales del mercado regulado, quienes reciben el servicio a través de comercializadores minoristas. Destacan excepciones, como hospitales, colegios, alumbrado público y entidades de seguridad y emergencias. Los usuarios pueden consultar su meta individual de consumo en la factura o a través de los canales virtuales de Enel Colombia.

La empresa sugiere adoptar prácticas sencillas para ahorrar energía, como desconectar equipos que no se estén utilizando, aprovechar la luz natural, secar la ropa al sol y utilizar bombillos LED, al igual que cuidar el uso de equipos de alto consumo como nevera, aire acondicionado y agua caliente. Según Enel Colombia, si muchos usuarios suman estos sencillos hábitos, se podrá mejorar la confiabilidad eléctrica nacional durante la temporada del fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa de uso eficiente de energía de la CREG durante el fenómeno de El Niño en Colombia?

El programa de uso eficiente de energía fue creado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en respuesta a la menor generación hídrica y a la mayor demanda eléctrica provocada por el fenómeno de El Niño. Consiste en asignar a cada usuario una meta individual de consumo, basada en su historial, e incentiva el ahorro con información y posibles cobros adicionales si se supera el límite permitido.

¿Cómo se calcula la meta individual de consumo eléctrico en el programa de la CREG en Bogotá?

La meta individual de consumo es establecida por la CREG y el comercializador, tomando como base el historial de consumo de cada cliente. Esta meta permanece fija durante el tiempo que dura el programa y se puede consultar tanto en la factura como en los canales digitales de Enel Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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