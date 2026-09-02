Por: VALORA ANALITIK

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Durante estas semanas se está debatiendo el Presupuesto que tendrá el Gobierno De la Espriella en 2027. El monto debe ser definido antes del 15 de septiembre de 2026. Una vez quede este trámite, sigue la ponencia para primer debate, que tiene que aprobarse antes de que termine septiembre. Después, el proyecto iría a plenarias de Senado y Cámara el 1 de octubre. El debate en las plenarias y la conciliación entre el Ejecutivo y el Legislativo debe darse antes del 20 de octubre de 2026, que es la fecha límite para tener aprobada o no la ley presupuestal.

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Así lo manifestó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, quien también señaló que existen preocupaciones en este debate fiscal, ya que considera que el Presupuesto está desequilibrado, argumentando que el servicio de la deuda pasó de $100 billones a $155 billones.

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El congresista propuso medidas en materia de refinanciación y acuerdos sin incumplir con los pagos, junto con el potenciamiento del desarrollo económico, con la finalidad de reducir el déficit, la deuda y ajustar las finanzas públicas.

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“Lo veo totalmente desequilibrado. Es absolutamente imposible que este 2026 estemos gastándonos $100 billones en servicio de la deuda, intereses y amortizaciones y en 2027 tengamos un presupuesto (en servicio de la deuda) de $155 billones. ¿Cómo pasamos de $100 billones a $155 billones?”, dijo.

Para el representante, es importante hacer un análisis sobre la conversión de US$10.000 millones en francos suizos del gobierno Petro, y cuál fue el impacto de las tasas de interés de los títulos de tesorería (TES).

“De cada peso destinábamos $22 centavos para servir la deuda. Ahora de cada peso tenemos que destinar $35 centavos. Eso no puede pasar sin que haya un impacto o una responsabilidad. Veo grave la situación de la deuda. La comunidad internacional nos tiene que ayudar. Hay que bajarle enormes costos”, agregó.

Luego añadió que vislumbra para el debate que se disminuya el monto de lo que se planea destinar al servicio de la deuda al interior del Presupuesto, pero sin que se generen impagos.

“Se pueden acudir a métodos de financiación, de prefinanciación, de reperfilamiento, de ver cómo hacemos para liquidar estos TES que se colocaron a 13 % y 14 %. Eso no puede ser. Eso es una tasa elevada a nivel internacional”, aseguró.

Levantamiento de la sesión del 2 de septiembre

En la fecha mencionada, las comisiones económicas de Cámara y Senado se reunieron para discutir el monto que, como se señaló anteriormente, debe quedar listo antes del 15 de septiembre.

A la diligencia estaban citados el ministro de Hacienda, Miguel Gómez; el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago; la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y la ministra de Educación, Vivian Morales.

#AHORA La mesa directiva de las comisiones económicas levantó la sesión para la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, debido a la ausencia de los ministros de Hacienda, Educación y Vivienda, así como del director del DNP, en el debate. @DNP_Colombia… pic.twitter.com/KZKjZn4i5f — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) September 2, 2026

Ninguno de los ministros asistió al debate, y en su lugar, enviaron a asesores o viceministros para la discusión. Pérez señaló que esto es «normal» y que es responsabilidad del Congreso el desarrollo de las ponencias para el debate.

Según Raúl Fernando Rodríguez, secretario de la Comisión Cuarta de la Cámara, el ministro de Hacienda presentó sus excusas por no asistir al debate debido a reuniones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esta misma excusa fue presentada por la ministra de Educación, mientras que el director del DNP presentó excusas por atender compromisos de carácter institucional.

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Ante la ausencia de los funcionarios citados, la mesa directiva de las comisiones económicas decidió levantar la sesión en la que se tenía previsto avanzar en la discusión.

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