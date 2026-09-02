Según Acipet, Colombia podría obtener hasta $533 billones adicionales de aquí a 2050 si aumenta la exploración y producción de petróleo y gas, en medio de importantes necesidades fiscales, energéticas y económicas.

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Oscar Fernández Rincón, representante del gremio, sostiene que los hidrocarburos pueden generar recursos para atender problemas como la pobreza, el déficit fiscal, la seguridad, el empleo formal y la recuperación del occidente del país, cuyo costo estima en cerca de $30 billones.

Acipet advierte que la actividad del sector ha disminuido considerablemente. Entre 2015 y 2026, la producción de petróleo cayó 27%, mientras el gas comercializado bajó 32% y la producción total de gas se redujo más de 50%.

Además, los equipos de perforación disminuyeron 45% entre 2022 y 2026 y los pozos exploratorios pasaron de 131 en 2014 a 45 en 2025.

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El gremio considera que Colombia mantiene un importante potencial en el subsuelo, pero enfrenta obstáculos como trámites, permisos, problemas de orden público y conflictos sociales.

Actualmente, el país importa 31% del gas que consume, situación que, según Acipet, amenaza la seguridad energética.

Por ello, el sector pide recuperar la autosuficiencia en gas y mantenerla en petróleo, aumentando la exploración y producción para generar mayores ingresos para la Nación y las regiones.

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