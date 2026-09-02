Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario local inicia la jornada con una leve corrección vendedora. Tras cerrar en $3.161,70, el dólar abrió este miércoles en $3.150, registrando un retroceso inicial del 0,37 %.

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La divisa continúa operando en rangos considerados atractivos para compras tácticas de corto plazo, mientras los operadores monitorean de cerca los pisos clave de la región y la persistencia de los mercados globales.

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Por su parte, el índice global DXY mantiene un sesgo alcista, tras consolidar su soporte clave en los 99,75 puntos.

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JP Tactical Trading destacó que, a nivel regional, las monedas respetan soportes técnicos y se aproximan a romper resistencias de corto plazo, lo que realinea el camino alcista del dólar en América Latina. Además, señaló que, para el mercado colombiano, el retroceso actual de la divisa es visto como una ventana de oportunidad en operaciones de compra.

Petróleo y shock inflacionario

Los precios del crudo escalan por tercera sesión consecutiva impulsados por los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico.

Los futuros del Brent trepan un 0,9 % hasta los US$95,55 por barril (llegando a tocar picos de US$97,04), mientras el WTI gana un 0,6 % y se negocia en US$90,73. Este nuevo golpe de materias primas aviva los temores de que la inflación energética persista hasta 2027.

Tras el tono restrictivo del presidente de la FED, Kevin Warsh, en Jackson Hole, los operadores ya asignan una probabilidad de 60 % a 65 % a un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de la FED para la reunión del próximo 16 de septiembre.

(Lea también: ¿Por qué el peso está tan fuerte frente al dólar? Gerente del Banco de la República lo explicó y lanzó seria advertencia)

Debate fiscal y Presupuesto 2027 en el Congreso

En Colombia, las comisiones económicas conjuntas del Congreso continúan este miércoles el debate en torno al Presupuesto General de la Nación de 2027, propuesto por el Ejecutivo en $634,95 billones.

La discusión en el Legislativo, que inició el pasado martes 1 de septiembre, toma máxima relevancia de cara al cumplimiento del plazo perentorio del 15 de septiembre para definir el monto, en un momento en que el Ministerio de Hacienda advierte sobre los retos fiscales y la necesidad de ajustar el gasto estructural.

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