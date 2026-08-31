Por: VALORA ANALITIK

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La divisa estadounidense mantuvo su tracción alcista en Colombia y marcó un nuevo máximo en el mercado cambiario interbancario. El dólar cerró este lunes en $3.215, lo que significó un avance del 0,33 % (+$10,50) frente al dato del viernes ($3.204,50), acumulando una tendencia de apreciación en las últimas sesiones.

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La jornada abrió a la baja en $3.170 e incluso tocó un mínimo intradiario de $3.150 en las primeras horas de negociación. Sin embargo, una fuerte ola compradora revirtió el movimiento inicial y catapultó la cotización hasta un techo de $3.231,37.

(Vea también: ¿Por qué el peso está tan fuerte frente al dólar? Gerente del Banco de la República lo explicó y lanzó seria advertencia)

Según reportes de JP Tactical Trading, el mercado exhibió una sólida estructura de recuperación con montos negociados superiores a los US$219 millones en más de 355 operaciones, confirmando la presencia de compradores activos en los niveles inferiores de la curva.

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Paralelamente, la divisa estadounidense se mantuvo fortalecida a nivel global luego de que el discurso restrictivo (hawkish) del presidente de la FED, Kevin Warsh, elevara a un rango de entre 58 % y 60 % las probabilidades de un nuevo incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.

El índice DXY anotó una ligera corrección del -0,29 % hasta las 99,41 unidades, permaneciendo muy cerca de sus máximos de dos semanas.

Tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz dispara el petróleo

El frente internacional estuvo dominado por un rápido deterioro geopolítico tras el reinicio de las hostilidades directas entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico. Las fuerzas estadounidenses neutralizaron lanzadores iraníes que desplegaban minas marítimas en el estrecho de Ormuz, lo que provocó un drástico repunte en la prima de riesgo energético.

El petróleo Brent, la referencia europea y marcador para las exportaciones colombianas, se disparó un 4,80 %, superando la barrera psicológica de los US$90,25 por barril. Por su parte, el WTI avanzó un 2,59 %, ubicándose en US$85,56.

(Lea también: Dólar pega fuerte en Colombia: supera los $ 3.100 y alcanza su mayor nivel de la jornada)

Desempleo en Colombia cae al 8,1 %

En el ámbito doméstico, el DANE reveló que la tasa de desocupación en Colombia para el mes de julio se situó en el 8,1 %. El dato representó una mejora de 0,6 puntos porcentuales (pp) frente al 8,8 % registrado en julio de 2025 y superó holgadamente las expectativas del mercado, que proyectaba una tasa del 8,4 %.

Este lunes también se reunió la Junta Directiva del Banco de la República y, aunque no se tomaron decisiones de política monetaria, la sesión fue relevante para el mercado porque contó con la participación del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, por primera vez.

Pese al sólido comportamiento del empleo y al importante aumento en los precios del petróleo —factores que teóricamente favorecen la apreciación del peso—, la moneda colombiana no logró consolidar un avance sostenible. De acuerdo con el equipo de investigaciones de Acciones & Valores, las dudas del mercado respecto al Presupuesto General de la Nación de 2027 continúan pesando de forma diferenciada sobre el activo local:

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,15 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Dólar en Colombia, 31 de agosto de 2026

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,351 % desde los 12,300 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,745 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,620 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,823 %; la jornada anterior en 12,720 %.

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