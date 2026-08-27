Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense mostró nuevamente una tendencia al alza frente al peso colombiano durante la apertura de la jornada del 27 de agosto de 2026. De acuerdo con la información presentada por Noticiero 90 Minutos, la moneda estadounidense inició el día posicionándose por encima de los $3.100 después de varias sesiones en las que había registrado una pérdida de valor frente a la moneda local. Según la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es el valor de referencia oficial declarado diariamente para el dólar en Colombia, la cifra fijada para este jueves se ubicó exactamente en $3.118,24. Además, se reportó que las primeras negociaciones de la divisa estuvieron cerca de los $3.128.

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Esta cotización representa una variación importante respecto a la semana anterior, cuando el 20 de agosto la TRM marcó $3.053,48. En tan solo siete días, el incremento fue de $64,76, equivalente a una variación porcentual del 2,12 %. El contexto indica un cambio en la dinámica del mercado cambiario: días atrás, el valor del dólar había descendido, acercándose a los $3.000, mientras el peso colombiano mostraba fortaleza. Sin embargo, el panorama actual revela que la moneda estadounidense recuperó terreno perdido y superó nuevamente la barrera de los $3.100.

El comportamiento de la tasa de cambio está sujeto a múltiples factores. De acuerdo con el análisis presentado, aspectos como las decisiones adoptadas por los bancos centrales, la evolución de los mercados internacionales, los precios del petróleo y el nivel de confianza de los inversionistas son determinantes que inciden directamente en la cotización del dólar. Asimismo, la oferta y la demanda de dólares en el mercado colombiano desempeñan un papel clave: un aumento en la demanda puede traducirse en incrementos de su precio frente al peso. No obstante, estos valores suelen registrar fluctuaciones a lo largo de la jornada y no necesariamente anticipan una tendencia prolongada.

Para quienes necesitan comprar dólares, especialmente aquellos con compromisos en moneda extranjera, viajes internacionales o transacciones atadas al dólar, los movimientos de la TRM afectan de manera inmediata sus presupuestos. Además, el precio del dólar impacta diversos productos y servicios que dependen, total o parcialmente, de la cotización internacional. Por ello, se recomienda revisar de manera permanente la TRM publicada para cada día, considerando que responde a los vaivenes del mercado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió el precio del dólar en Colombia el 27 de agosto de 2026?

El alza del dólar registrada el 27 de agosto de 2026 se explica por la combinación de factores del mercado internacional y local. Según la información de Noticiero 90 Minutos, las decisiones de los bancos centrales, el comportamiento de los inversionistas, el precio internacional del petróleo y la dinámica de oferta y demanda en el país incidieron para que la TRM se ubicara en $3.118,24 con una tendencia al alza en la jornada.

¿Cómo afecta la Tasa Representativa del Mercado (TRM) a quienes deben comprar dólares?

La Tasa Representativa del Mercado, que es el valor oficial usado como referencia para operaciones en dólares, impacta de forma directa a quienes tienen gastos en esa moneda. Según el reporte, personas que necesitan viajar, pagar bienes o servicios en dólares, o hacer transacciones internacionales, verán reflejados estos cambios en el monto que deben pagar cada día, ya que la TRM varía constantemente de acuerdo con los movimientos del mercado financiero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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